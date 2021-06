Bonucci: è un bel gruppo  

“

È impor-

tante che

anche chi

non ha

giocato

compe-

tizioni

europee

negli ultimi

anni abbia

risposto

positi-

vamente

all'esordio,

nei primi

minuti

c'è stata

un po' di

emozione

da parte

di tutti,

poi abbiamocambiatomarcia

nella ripresa.Se molti

giovani

sono qui

è perché

il mister

li ha ritenutipronti

Leonardo

Bonucci

Roma. La Nazionale italiana ha lasciato poco dopo le 11 di ieri in treno la stazione di Firenze Campo di Marte per dirigersi a Roma dove stasera sarà impegnata nella seconda gara del proprio girone di qualificazione. La comitiva azzurra è stata salutata da alcuni tifosi che hanno atteso l'arrivo del pullman della Nazionale all'esterno della stazione di Firenze, in particolare per alcuni giocatori della rosa azzurra (Belotti e Immobile) tante richieste anche di selfie ed autografi.

La rappresentativa si è poi trasferita all'hotel Parco dei Principi, sede della conferenza stampa di Roberto Mancini e Leonardo Bonucci. Sempre ieri sera, alle 19 al centro sportivo “Giulio Onesti' la seduta di rifinitura degli azzurri.

«Hanno gioco e identità»

Un successo questa sera potrebbe consegnare agli azzurri il pass per gli ottavi, magari da primi del girone: serve una vittoria e la Turchia che fermi il Galles. «Affrontiamo una Nazionale che merita assoluto rispetto e che ha un'identità di gioco ben precisa. Soprattutto in avanti può contare su giocatori che possono decidere la sfida in qualsiasi momento», dice Leonardo Bonucci, uno dei leader azzurri non solo per il numero di presenze – oltre cento – collezionate fino a oggi. «Non vediamo l'ora - ha aggiunto Bonucci - di scendere in campo davanti al pubblico dell’Olimpico. Faccio parte di un gruppo fantastico, questa è una squadra coesa, dove tutti remano dalla stessa parte: i risultati che ne sono venuti fuori sono una conseguenza di questo grande affiatamento. Piu' volte, dopo il successo sulla Turchia, ci siamo ripetuti che l'umiltà è il segreto per effettuare delle grandi prestazioni. Sono sicuro che questa squadra sarà capace di resettare quanto di buono fatto all'esordio e di ripartire. E sono sicuro che farà così fino alla fine dell'Europeo». Bonucci colleziona gettoni azzurri (103 contro la Turchia), Mancini quelle vittorie che danno consapevolezza e che gli permettono di avere fiducia in tutti i giocatori a sua disposizione e quindi di aspettare anche elementi importanti, ancora non al meglio della condizione o indisponibili.

L’esultanza alla Banfi

Il difensore della Juventus è tornato a parlare dell'esultanza di Immobile e Insigne, ispirata a Lino Banfi: «È stato molto bello ricevere un messaggio così. È stata una grande mossa del mister, grazie a quel video ci ha aiutato a scaricare la tensione». La Svizzera, prossima avversaria degli azzurri, nella prima partita del gruppo A ha pareggiato con il Galles. Il difensore azzurro, dopo il grande entusiasmo, ribadisce che non vuole cali di concentrazione contro la squadra allenata da Petkovic: «Avrebbe meritato i tre punti, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto bene - ha detto - ha giocatori internazionali, un tecnico che lavora insieme a loro da tempo e meccanismi rodati. Serve pazienza, umiltà e sacrificio da parte di tutti. Pensiamo partita dopo partita: abbiamo vinto con la Turchia, ora pensiamo a battere la Svizzera e poi si vedrà».

La Nazionale di Roberto Mancini sta crescendo affidandosi a giocatori provenienti da tante squadre di Serie A: «È importante che anche chi non ha giocato competizioni europee negli ultimi anni abbia risposto positivamente all'esordio - il parere del calciatore azzurro - nei primi minuti c'è stata un po' di emozione da parte di tutti, poi abbiamo cambiato marcia nella ripresa. Se molti giovani sono qui è perché il mister li ha ritenuti pronti».

