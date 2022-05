Bonifiche, ultima chiamata 

Il 19 maggio scorso è stata predisposta una delibera dell’assessorato all’Ambiente, ancora non pubblicata, che annuncia la “ripartenza” dell’iter. L’oggetto dell provvedimento è indicativo “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) –Programmazione originaria FSC 2007/2013 Completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo relativo all’ex arsenale militare di La Maddalena. Adempimenti”. Dopo avere bloccato l’anno scorso (per inadeguatezza del progetto) l’appalto già assegnato al Consorzio stabile-Thetis costruzioni, la Regione predisporrà un nuovo bando. Peraltro la Thetis si considera pesantemente danneggiata dalla decisione e ha avviato una causa legale chiedendo di essere risarcita. Pasticcio su pasticcio.

Diversi fondi di investimento statunitensi, uno svizzero e anche il Fondo sovrano del Qatar, tutti hanno manifestato interesse per il pacchetto “ex G8”, ossia la gestione dell’ex arsenale e dell’ex ospedale militare di La Maddalena. Qualcuno si è detto pronto a investire subito nel compendio smilitarizzato. Una vera manna dal cielo, che però non arriva ai maddalenini. Perché senza la bonifica dei fondali marini nell’area all’interno dell’ex Arsenale, la Regione non può rispondere ai potenziali investitori. Una disastrosa perdita di opportunità che La Maddalena sta pagando a carissimo prezzo. Ora la giunta regionale ci riprova, è ripartito di nuovo l’iter per bandire la nuova gara d’appalto. Il progetto è quello del quale si parla da 15 anni, dal fondale devono essere eliminati almeno 50 centimetri di detriti con “metalli, idrocarburi e policlorobifenili”.

Ultima chiamata

La Giunta Solinas, soggetto attuatore del Piano di bonifica, sta cercando di rimettere in pista un intervento che rischia seriamente di perdere almeno 50 milioni di euro di fondi stanziati dallo Stato.

Il grande bluff

Ai maddalenini nel 2008 venne promesso tutto, il G8 (traslocato a L’Aquila) avrebbe portato anche la riconversione turistica dell’Arsenale. Invece, non c’è stata la riconversione e neanche le bonifiche. Il sindaco maddalenino, Fabio Lai, ha confermato che è ripresa l’interlocuzione con la giunta regionale. Il consigliere di minoranza, Alberto Mureddu, ha chiesto alla giunta comunale di lavorare per far uscire il Piano delle bonifiche dall’empasse ultracedennale. L’assessore regionale agli Enti Locali, Quirico Sanna, si occupa della riconversione del compendio smilitarizzato e dice: «Il tema è solo uno, dare assolutamente seguito in tempi brevi alle bonifiche. Ci stiamo provando di nuovo, sapendo che senza questo intervento, non possiamo dialogare con i potenziali investitori. E confermo che i soggetti interessati non mancano».

