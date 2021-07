Bonifiche al Geoparco, sei indagati 

Tra il 2014 e il 2016 la Regione sarebbe stata vittima di una truffa da centinaia di migliaia di euro con al centro l’Ati-Ifras, l’unione di imprese (Ifras capofila più Intini srl e Servizi Globali) che doveva bonificare e valorizzare i siti minerari dismessi in capo al Parco geominerario. I 482 lavoratori socialmente stabilizzati per quello scopo venivano utilizzati anche per finalità «non totalmente attinenti» a quelle pubbliche previste; l’avvio e il termine degli interventi erano stati spostati avanti negli anni rispetto a quanto stabilito a fronte di fondi stanziati per milioni di euro; parte del denaro era confluito in aziende estranee all’Ati; in un caso spese già sostenute dal Comune di Carbonia per una campagna di scavi erano state messe in carico anche alla Regione.

Inchiesta chiusa

È l’atto di conclusione delle indagini a carico di sei persone e tre società accusate a vario titolo dai pm Gaetano Porcu e Marco Cocco di associazione a delinquere, malversazione e truffa: udienza preliminare a ottobre per Massimo Pireddu, rappresentante legale di Ifras e Geosar; Natalino Lecca, rappresentante legale di Geoparco e Finma srl; Mario Lilliu, responsabile dell’ufficio rendiconto della Geoparco sino al 2016; Salvatore Franzone, rappresentante legale di Sogem e Progensar; Giulia Rundeddu, rappresentante legale della Sogem dal 2006 al 2015 e della Sogefim (moglie di Pireddu); Paola Rundeddu, rappresentante legale della Isc srl (sorella di Giulia); le società Ifras, Sogem (amministratore Salvatore Franzone) e Geoparco (amministratore Natalino Lecca), tutte a Elmas. Imputati e società sono difesi dagli avvocati Massimo Macciotta, Guido Manca Bitti, Roberto Nati e Carlo Monaldi: «Abbiamo elementi per andare con serenità dal giudice».

La ricostruzione

Tre gli episodi di malversazione contestati: il denaro usato per finalità non pubbliche anche da imprese esterne all’Ati quali Finma, Sogefim, Isc e Progensar, Ifras agricoltura e Ifras edilizia; le «commistioni» di uffici e attrezzature da parte della Ati e di Finma, Sogem, Isc e Progensar nella sede dell’Ifras a Elmas, con 744mila euro di spesa tra il 2014 e il 2016 addebitata al Geoparco per servizi e appoggio logistico; un giro di contratti con costi sino a 120mila euro per servizi informatici e di assistenza in carico alla Regione pur utilizzati «senza motivo» anche da società quali Finma, Sogem, Sogefim, Progensar. Poi le due ipotetiche truffe contestate a Pireddu, Lecca, Giulia Rundeddu, Lilliu e Franzone: sarebbero state messe in carico alla Regione spese «anti economiche» per il noleggio e gli acquisti di mezzi «destinati alle attività nei cantieri» tra Sogem e Geosar e tra Ifras e Geoparco per complessivi 171.901 euro con una «rilevante sproporzione tra prezzo di acquisto e costo del noleggio». Tra l’altro alla Regione, che al termine degli accordi non aveva comprato i macchinari, erano state addebitati anche l’Iva e un ricarico del 15 per cento. Infine, all’ente pubblico erano stati messi in carico 127.773 euro di spese per Lsu, mezzi, gruppo elettrogeno, riprese fotografiche e oneri di sicurezza utili al programma di scavi del Nuraghe Sirai 60mila dei quali però erano già stati erogati dal Comune di Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA