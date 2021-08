Bonifiche, 10 anni di accordi violati 

Non c’è solo il ritardo delle bonifiche nell’area industriale di Porto Torres a rallentare il processo di sviluppo di un vasto territorio del Nord Ovest della Sardegna. C’è pure la completa inosservanza della linea tracciata dal Protocollo di intesa sulla chimica verde del 2011 che prevedeva l’insediamento urgente della Commissione di vigilanza e controllo sul rispetto del cronoprogramma del risanamento ambientale, il controllo degli appalti e la tutela delle maestranze locali.

Garanzie da rinnovare

La denuncia partita da un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, con primo firmatario il senatore sardista Carlo Doria, passa anche tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale. Sei esponenti sardisti, leghisti, 5 Stelle, Cambiamo e civici – Bastianino Spanu, Alessandro Pantaleo, Ivan Cermelli, Sebastiano Sassu, Ico Bruzzi e Michele Bassu, - sottolineano quanto sia necessario che Regione, Provincia e Comune di Porto Torres, in rappresentanza dell’intera area vasta, compresi i Comuni di Alghero e Sassari siano «chiamati ad esercitare il ruolo di garanti sugli accordi in essere promuovendone la rivisitazione», per «tutelare con più forza le imprese sarde e le professionalità locali escluse dagli appalti».

Confronto a Roma

Nei prossimi giorni a Roma verrà messo in calendario il tavolo di confronto tra Mise, Mite, vertici Eni, Regione e gli enti territoriali. I consiglieri comunali avevano annunciato la presenza del premier Mario Draghi, che però, spiega il senatore Doria, ha delegato i ministri Giorgetti e Cingolani. «Sarà un focus sul mancato rispetto degli impegni a dieci anni dalla firma del Protocollo» sottolinea il senatore Doria. In discussione anche la short list degli appalti: «Nel Progetto Nuraghe non compare nemmeno un’impresa sarda. Scelte che mortificano un territorio: escluso dai ristori economici delle bonifiche, ha avuto solo l’inquinamento ambientale».

Le gare contestate

Concetto ribadito dalla minoranza consiliare che, appresa la notizia di due appalti da 22 milioni assegnati ad imprese del Sud Italia, bacchetta il Comune. I vertici Eni – dicono – hanno capito ancora una volta la debolezza politica di chi governa la città e approfittato del silenzio inspiegabile dei sindaci di Alghero e Sassari».

