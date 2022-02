Bonifica, 90 assunzioni congelate 

La vertenza va avanti da troppo tempo. E, al momento, nulla sembra cambiato rispetto alle continue promesse di stabilizzazione. Per il personale avventizio del Consorzio di bonifica dell’Oristanese il clima di incertezza continua nonostante la legge regionale e i fondi necessari. Dopo lo stop della Regione all’assunzione di circa 90 avventizi del Consorzio e l’appello del consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera agli assessori Murgia e Zedda, ora torna all’attacco anche Alessandro Solinas, esponente pentastellato in Regione.

L’intervento

Solinas parla di «pericolosa presa di posizione ai danni dei lavoratori» e chiede «subito una soluzione che tuteli i precari». In un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessora all’Agricoltura Murgia sollecita una immediata risoluzione della vertenza. «Da una parte un Consorzio di bonifica ancorato sulla propria posizione in maniera irragionevole, dall’altra, l’assessorato all’Agricoltura che chiede il rispetto delle linee guida. Quello che si sta trascinando è un pericoloso braccio di ferro a scapito dei lavoratori avventizi che da tempo sono in attesa di stabilizzazione. Ritengo si debba fare tutto il possibile – scrive – per superare questa fase di stallo, e che l’unico faro a doverci guidare sia il fine ultimo di questa vertenza: si parla della vita, della serenità e della stabilità di più di ottanta persone e rispettive famiglie». L’esponente di M5s ricorda come «il Consorzio, che più volte ha manifestato la propria volontà di salvaguardare la tenuta finanziaria dell’Ente e le tasche dei consorziati, stia invece facendo attualmente ricorso all’utilizzo di lavoratori interinali in maniera decisamente più importante rispetto al passato. Le assunzioni degli interinali, tra l’altro, dimostrano in modo palese l’esigenza di un apporto lavorativo maggiore rispetto al passato, che da solo giustificherebbe la necessità di una quanto più celere stabilizzazione degli avventizi. Considerato inoltre che i costi di queste assunzioni tramite agenzia – fa notare Solinas – gravano maggiormente sulle casse del Consorzio rispetto alle stabilizzazioni, per le quali la Regione ha già stanziato ingenti fondi che non stanno venendo utilizzati».

L’incontro

«In attesa dell’incontro in programma lunedì tra assessorato e parti coinvolte, auspico una pacifica risoluzione della vicenda, per la quale abbiamo tentato di proporre qualsiasi tipo di strada. Tempo fa – conclude il consigliere - abbiamo prospettato anche la nomina di un Commissario ad acta, la speranza è che non si debba arrivare a questo».