Bomba nell’auto di un’ex operaia 

Prima un rogo, stavolta una bomba. Un ordigno è esploso nella notte tra venerdì e sabato. Obiettivo, l’auto di un’ex operaia della Ros Mary. L’ordigno, pur a basso potenziale, ha fatto un grosso fragore a Siniscola, dove in 48 ore sono state prese di mira due Citroen C3 uguali. In paese cresce l’allarme per il doppio attentato. Gli episodi sembrano collegati.

L’ultima intimidazione è stata messa a segno in via Verdi, di fronte alla chiesa della Madonna del Rosario. Ignoti hanno deposto una bomba sulla parte anteriore dell’utilitaria di un’ex dipendente della Ros Mary, Angela Coronas, ora impiegata in Comune con il progetto a sostegno dei lavoratori del calzificio. La vettura, in uso al figlio, era davanti alla sua casa.

Il botto

L’allarme è scattato all’alba di ieri, quando l’esplosione ha svegliato gli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato e gli artificieri della Questura di Nuoro. Gli inquirenti si sono messi al lavoro per capire il movente. In base alle prime ipotesi l’episodio di ieri sarebbe collegato a quello che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì quando è stata bruciata la Citroen C3 di un’insegnante in pensione, parcheggiata nella vicina piazza don Migliorisi. Il movente era apparso un mistero, ma alla luce del nuovo attentato potrebbe avere una spiegazione. I malviventi nel primo caso potrebbero aver sbagliato obiettivo. Il fatto che siano state prese di mira due auto dello stesso modello e colore farebbe pensare ad uno scambio di utilitaria.

Lo sdegno