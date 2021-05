Bomba nel silenzio del borgo 

13

Anni

fa una lite sfociò in un omicidio

Il boato l’hanno sentito distintamente. Nel silenzio di Lollove, incantato borgo ad una quindicina di chilometri da Nuoro, è impossibile che una bomba, seppur a basso potenziale, passi inosservata per i suoi 13 abitanti. Non tutti residenti. Ma la scoperta è stata fatta, e soprattutto l’allarme è stato dato, solo l’indomani mattina. L’ordigno è scoppiato venerdì scorso, in via Sa Contra, nel caseggiato in pietra che al primo piano ospita una casa privata, e al secondo, dove si affaccia su un fantastico giardino, ha una ricercatissima locanda-agriturismo. Sistemato su una porta, l’esplosivo ha divelto l’infisso e rotto i vetri di una finestra. Danni per poche centinaia di euro. Chi l’ha piazzata non voleva distruggere, ma lanciare un avvertimento. A chi, per cosa? È un mistero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nuoro che hanno avviato le indagini.

Borgo silenzioso

Ieri nei vicoli del paesello con i ruderi in granito non mancava il traffico: l’agriturismo stava lavorando, nessuno ha commentato quanto accaduto. A documentare quello sfregio alla casa, a giorni di distanza, sono i danni ancora visibili al piano terra: l’infisso marrone e a terra i vetri rotti. Nel caseggiato e nella locanda nella notte di venerdì in cui è avvenuta l’esplosione non c’era nessuno.

L’allarme

A scoprire i danni e lanciare l’allarme l’indomani mattina pare siano stati proprio i proprietari dell’agriturismo, condotto da un giovane nuorese, Simone Ciferni, presidente dell’associazione Uniamoci Lollove. Sul posto la Scientifica.

Per gli investigatori l’obiettivo potrebbe essere il piano di sotto, di proprietà di un allevatore 25 enne che ha l’azienda agricola nelle campagne attorno all’antico borgo. Una casa che viene utilizzata solo come punto d’appoggio dopo il lavoro in campagna, o per le feste. Le indagini non tralasciano nulla. Certo è che chi ha messo la bomba si è mosso con tranquillità, in un ambiente che conosceva perché a Lollove l’isolamento è anche una protezione: sos s’istranzos non passano inosservati.

Il passato

Lollove cerca di rilanciare la propria immagine grazie al turismo e di non scomparire per sempre dall’identità dei nuoresi. L’ultimo episodio di cronaca risale a più di un decennio fa, quando nel 2008 una lite sfociò in un delitto. Dopo un lungo periodo in cui il paesello sembrava dimenticato, la riscoperta avviata negli ultimi anni con l’apertura di una casa museo e di due locande. Tranquillità che venerdì notte è stata squarciata da un boato, per ora senza un movente.

