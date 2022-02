Bomba carta esplode nella notte 

Una bomba carta è stata fatta esplodere sul muro dell’abitazione del titolare di un’officina per il ricambio di gomme, attualmente in pensione. Il grave episodio è avvenuto lunedì a tarda sera nella residenza di Giuseppe Concu, 65 anni, originario di Samassi, ma trapiantato a Serramanna dove per decenni ha gestito l’officina ospitata nella zona artigianale del paese. L’uomo, molto attivo nel sociale, ricopre la carica di presidente della locale Pro Loco. L’ordigno rudimentale è stato gettato sul muro di recinzione della casa di via Vittorio Veneto, dove il gommista in pensione abita con la moglie.

I rischi

I danni (l’intonaco è stato scalfito) non sono degni di nota, ma lo spavento per quello che sarebbe potuto succedere è stato tanto. Il petardo è esploso a pochi centimetri dai tubi della rete del gas. «Poteva accadere qualcosa di molto grave», riflette Concu che nel momento dello scoppio stava seguendo alla televisione la partita del Cagliari. «Ho sentito il boato fortissimo. Io, e soprattutto mia moglie, ci siamo spaventati molto. Per tutta la notte non siamo riusciti a prendere sonno». Così, il giorno dopo, Concu racconta gli istanti drammatici dell’esplosione. Il gommista, nonostante lo spavento è uscito in strada per verificare cosa fosse successo. Il tempo di varcare la di casa ed ecco l’amara scoperta: qualcuno ha aveva fatto esplodere il petardo proprio sulla facciata della sua casa. «Il boato ha svegliato tutto il vicinato, e in diversi sono scesi in strada a verificare l’accaduto».

Le indagini

Dalla centrale operativa del 112, ricevuta la telefonata del gommista, è partita una pattuglia dei carabinieri. Ragazzata (a Serramanna episodi simili sono segnalati a cadenza quasi giornaliera) o gesto più grave, intenzionale? E per quale motivo? Questi gli interrogativi attorno all’esplosione di via Vittorio Veneto. Concu che non scarta la prima ipotesi, sembra non avere però dubbi. «Perché avrebbero fatto esplodere il petardo sul muro di casa mia?».