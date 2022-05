Bollette, scatta la rivoluzione 

Insomma, per il cliente medio sarà più semplice comprendere le spese sostenute, ma anche scoprire gli eventuali risparmi che si avrebbero passando a un altro fornitore. Novità che non a caso ha fatto felici le associazioni dei consumatori, convinte che la giungla del mercato libero dell’energia mandi in confusione la maggior parte degli utenti

Stop a voci incomprensibili, costi accessori nascosti e consumi fuori controllo: dal 2023 partirà la rivoluzione delle bollette di luce e gas all’insegna della trasparenza. Ad annunciarlo l’Arera, l’autorità garante per l'energia, che ha precisato che fra due anni, a gennaio, in bolletta saranno indicati «il consumo annuo aggiornato, la spesa annua sostenuta e il nuovo codice offerta univoco per dare maggiore consapevolezza ai clienti e facilitare il confronto tra le offerte del mercato».

Insomma, per il cliente medio sarà più semplice comprendere le spese sostenute, ma anche scoprire gli eventuali risparmi che si avrebbero passando a un altro fornitore. Novità che non a caso ha fatto felici le associazioni dei consumatori, convinte che la giungla del mercato libero dell’energia mandi in confusione la maggior parte degli utenti

Strategia

Il cuore dei nuovi contenuti che le fatture conterranno obbligatoriamente fra circa un anno e mezzo sarà la modalità di calcolo della voce “Consumo annuo" relativo agli ultimi 12 mesi, con l’introduzione della “Spesa annua sostenuta” che sommerà le ultime 12 mensilità e il “Codice offerta”, un numero identificativo utile per rintracciare facilmente le informazioni relative alla propria offerta e confrontarla con altre presenti sul mercato. Inoltre, «i venditori sul mercato libero dovranno rendere distinte le voci di spesa “oneri di sistema” e “trasporto e gestione del contatore”».

Obblighi

Ma il ventaglio di obblighi per i venditori, al fine di tutelare maggiormente i consumatori, non finisce qui: i fornitori di energia e gas dovranno infatti inserire la data di scadenza del contratto, ove prevista, e l'indicazione di almeno una delle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione gratuito dell'Autorità o di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare per il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente e la cui procedura sia gratuita. Infine i venditori dovranno «obbligatoriamente inserire nella bolletta, il link - separato e con la dovuta evidenza - alla pagina web di Arera per il consumatore, con le informazioni su “Portale Offerte luce e gas”, “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente” e “Portale Consumi”».

Soddisfazione

Le associazioni dei consumatori non potevano che accogliere l’arrivo delle “bollette 2.0” con grande soddisfazione. «Ottima notizia», conferma l'Unione Nazionale Consumatori. «Si tratta di un passo avanti importante per districarsi nella giungla delle offerte a condizione, però, cosa attualmente non prevista, che il Codice offerta possa essere inserito anche nel Portale offerte di Arera, per poter raffrontare la propria tariffa con quelle esistenti e attivabili», ha affermato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unc.

«Il consumatore deve poter inserire il Codice della propria offerta per poter confrontare quello che sta pagando con quello che pagherà in futuro, altrimenti è impossibile un vero confronto e non si riesce ad accertare se si può effettivamente risparmiare cambiando fornitore», ha concluso Vignola.

