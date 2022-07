Bollette pazze, la rabbia dell’Isola 

Ma per Frongia il problema è complessivo: «Ormai è sempre più evidente che non è possibile strappare grandi risparmi cambiando operatore. Serve quindi una riforma del sistema che aiuti le imprese e consenta di far fronte a rincari che in questi mesi non sono sostenibili».

«Lo abbiamo denunciato da tempo – conferma Emanuele Frongia, rappresentante della Confcommercio Sud Sardegna –, il mercato è senza controllo e in pochi sono in grado di orientarsi. Spesso infatti non si hanno le competenze per leggere la bolletta e valutare i pro e i contro, o non ci si è affidati a un energy manager che sappia dare la consulenza per una spesa ideale».

È caos totale nel mercato dell’energia. E a pagare il prezzo più salato, manco a dirlo, sono famiglie e imprese. Dopo i rincari registrati da quasi un anno, nelle ultime settimane si moltiplicano nell’Isola le denunce di utenti stangati da fatture stellari o raggiunti da notifiche di modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte delle tante compagnie che costellano l’universo del mercato libero.

Salasso

I casi più eclatanti sono stati denunciati ieri dalle pagine del nostro giornale: due fatture dagli importi a cinque cifre (una della quali da oltre 46mila euro) recapitate ad altrettanti ristoratori cagliaritani, disperati per un salasso triplicato rispetto agli esborsi già alti a cui sono stati costretti dallo scorso autunno.

Ma per Frongia il problema è complessivo: «Ormai è sempre più evidente che non è possibile strappare grandi risparmi cambiando operatore. Serve quindi una riforma del sistema che aiuti le imprese e consenta di far fronte a rincari che in questi mesi non sono sostenibili».

Andrea Pusceddu, presidente regionale di Federconsumatori, non a caso lancia un appello agli utenti più sprovveduti: «È importante controllare attentamente le condizioni economiche al momento della stipula del contratto e non farsi abbindolare dalle condizioni vantaggiose iniziali che possono però essere modificate successivamente».

Denuncia

Oltre al danno però sta arrivando anche la beffa per tanti sardi. La denuncia è arrivata dall’associazione Consumerismo che ha segnalato «migliaia di utenze con contratti vecchi che stanno ricevendo in questi giorni una lettera dagli operatori energetici con cui si comunicano modifiche unilaterali delle condizioni economiche della fornitura, con rincari dei prezzi di luce e gas che arrivano fino al 500%».

Secondo l’associazione dei consumatori «da quando è scoppiata l’emergenza caro-bollette in molti lodavano il mercato libero, le cui condizioni risultavano più vantaggiose rispetto al mercato tutelato. Una festa che però è durata poco e sta per finire. Infatti, nonostante l’iniziale vantaggio sul fronte delle tariffe, nel corso dei mesi i contratti offerti al pubblico sul mercato libero di energia elettrica e gas sono andati via via allineandosi a quelli del regime a maggior tutela, fino ad arrivare alla situazione odierna, dove le condizioni economiche imposte ai clienti risultano sempre più svantaggiose».

Contromisure

La situazione si sta rivelando critica e per Giorgio Vargiu, numero uno dell’Adiconsum Sardegna, servono misure governative concrete e tempestive. «Nel frattempo, chi può farlo, torni al mercato tutelato al più presto. È l’unico porto sicuro in questo mare in tempesta che è il mercato libero dell’energia, popolato per di più da squali pronti a tutti, come compagnie che spesso strappano contratti convenienti senza però poi dare servizi affidabili. Ecco perché questa emergenza dovrebbe convincere il Governo a prorogare il passaggio obbligatorio al mercato libero previsto per il 2024».

Per il rappresentante dei consumatori il mercato libero ha gettato la maschera: «È un giungla e il peggio dovrà ancora arrivare. Perché le tariffe, non legate ad alcun indicatore economico o quotazione di materia prima, in autunno sono destinate a schizzare in alto trascinate dalle speculazioni.

Tuttavia, il ritorno al mercato tutelato per Vargiu è solo una delle risposte: «La soluzione più efficace è reintrodurre tariffe amministrate dal Governo per congelare i rincari. I miliardi stanziati da Draghi per aiutare gli italiani contro il carovita torneranno infatti alle compagnie di luce e gas. E allora bloccare i prezzi fino a che la crisi non termini resta l'unica opzione valida».

