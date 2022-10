Bollette, la rivolta dei consumatori 

Il fenomeno sempre più in crescita è stato da tempo segnalato anche in Sardegna dall’Adiconsum: «Nelle ultime settimane sempre più utenti vengono contattati dal proprio fornitore che comunica la conclusione unilaterale dei contratti di fornitura di luce o gas – spiega il presidente Giorgio Vargiu. «Quelli a cui il contratto è in scadenza, invece, si vedono proporre rinnovi a condizioni estremamente peggiori e a tariffe molto più alte rispetto a quelle pagate fino ad oggi». Ma non solo, secondo il rappresentante di consumatori «Ad essere colpiti dagli avvisi dei gestori sono soprattutto gli utenti considerati “a rischio”, perché magari morosi o in ritardo con i pagamenti delle bollette».

Stangata con beffa. È quella che stanno ricevendo in queste settimane sempre più sardi intestatari di bollette di energia e gas, da mesi costretti a pagare cifre da capogiro e ora abbandonati di punto in bianco anche dai propri fornitori, sempre più spesso costretti a rescindere unilateralmente il contratto per i costi troppo alti dell’energia che non rendono più redditizio il servizio.

Ultimatum

Il messaggio che centinaia di utenti nell’Isola stanno ricevendo è più o meno questo: “Gentile cliente, l’attuale instabilità dei mercati e l’aumento esponenziale dei prezzi del gas naturale ci pone dinnanzi ad una situazione esponenziale e senza precedenti. Vista l’impossibilità di garantire la tua fornitura a condizioni economiche allineate alle attuali condizioni di mercato, ci vediamo costretti a risolvere il contratto di fornitura in corso”.

Tanti casi

Il fenomeno sempre più in crescita è stato da tempo segnalato anche in Sardegna dall’Adiconsum: «Nelle ultime settimane sempre più utenti vengono contattati dal proprio fornitore che comunica la conclusione unilaterale dei contratti di fornitura di luce o gas – spiega il presidente Giorgio Vargiu. «Quelli a cui il contratto è in scadenza, invece, si vedono proporre rinnovi a condizioni estremamente peggiori e a tariffe molto più alte rispetto a quelle pagate fino ad oggi». Ma non solo, secondo il rappresentante di consumatori «Ad essere colpiti dagli avvisi dei gestori sono soprattutto gli utenti considerati “a rischio”, perché magari morosi o in ritardo con i pagamenti delle bollette».

Vicolo cieco

Il problema è tuttavia solo il primo della lista. Perché in un regime di mercato che si appresta a diventare completamente libero abbandonare un fornitore privato significa quasi sempre andare tra le braccia di un altro, e non sempre a condizioni più vantaggiose, anzi.

«L’appello che vorrei fare ai consumatori è quello di non lasciare il proprio operatore, anche se economicamente sembra svantaggioso», prosegue Vargiu. «Il mercato infatti si è trasformato in una giungla senza quasi regole nella quale si nascondono tantissimi truffatori. Il consiglio è quindi quello di non firmare nulla e non rispondere al telefono per non finire nella trappola di aziende disoneste senza scrupoli».

Contromossa

Qualcosa però si sta già muovendo. Pochi giorni fa i vertici dell’Autorità garante della concorrenza (Agcm) e dell’Autorità di regolazione per energia (Arera) hanno emesso un vademecum congiunto per informare i consumatori contro iniziative “che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”.

Per di più il Garante dei consumatori ha aperto un'istruttoria contro i fornitori Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, chiedendo maggiori di informazioni ad altri 25 fornitori. Le contestazioni riguardano proprio modifiche unilaterali dei prezzi, comunicazioni ai clienti e annunci di oscuramento. Tutte pratiche contrarie al decreto Aiuti bis e al Codice del consumo. Tutte le accuse sono state però respinte dalle aziende nel mirino.

