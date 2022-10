Bollette, esposto in Procura 

Aziende e famiglie hanno finito le lacrime per piangere e ad aprire una bolletta si rischia il collasso. Ma anche gli enti pubblici non sono esenti dallo tsunami dei rincari energetici: in ballo ci sono i servizi essenziali. «Attraverso l'ultima ordinanza volta al risparmio stiamo arginando un disastro annunciato. Sia chiaro, non abbiamo nessuna intenzione di effettuare tagli ai servizi minimi dei nostri cittadini a causa di questa speculazione, di questo ne ho già parlato con il prefetto». È in bilico anche la tenuta sociale. «Mentre da una parte c'è chi si arricchisce - insiste Mameli - dall'altra si pongono sul lastrico intere comunità. Occorrerebbe un intervento strutturale dello Stato: la logica degli incentivi sulle bollette non fa altro che assecondare questo scandalo a vantaggio di pochi».

Mezzo milione di euro sulla bolletta di luglio al Consorzio di bonifica dell’Ogliastra, Comuni costretti a spegnere i lampioni per limitare i consumi e famiglie strozzate dai continui rincari. Ivan Mameli denuncia per speculazione. Il sindaco di Bari Sardo, che nelle scorse settimane ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto lo spegnimento di decine di lampioni su strade e piazze, presenterà, forse già oggi, un esposto alla Procura della Repubblica di Lanusei. «Affinché - spiega - si faccia chiarezza rispetto a questa assurda condotta».

In rivolta

«La sproporzione di questi aumenti - accusa il primo cittadino di Bari Sardo - è sotto gli occhi di tutti. Occorrono decisioni urgenti dall'alto».

Aziende e famiglie hanno finito le lacrime per piangere e ad aprire una bolletta si rischia il collasso. Ma anche gli enti pubblici non sono esenti dallo tsunami dei rincari energetici: in ballo ci sono i servizi essenziali. «Attraverso l'ultima ordinanza volta al risparmio stiamo arginando un disastro annunciato. Sia chiaro, non abbiamo nessuna intenzione di effettuare tagli ai servizi minimi dei nostri cittadini a causa di questa speculazione, di questo ne ho già parlato con il prefetto». È in bilico anche la tenuta sociale. «Mentre da una parte c'è chi si arricchisce - insiste Mameli - dall'altra si pongono sul lastrico intere comunità. Occorrerebbe un intervento strutturale dello Stato: la logica degli incentivi sulle bollette non fa altro che assecondare questo scandalo a vantaggio di pochi».

Società dissanguata

L’ultima bolletta choc in Ogliastra l’ha ricevuta il Consorzio di bonifica: 500 mila euro. Importo riferito alla fattura di luglio 2022, quando i consumi sono stati inferiori a quelli di luglio 2021 la cui bolletta fu di 145 mila euro. Bollette astronomiche le hanno ricevute anche centri commerciali e piccole botteghe, come nel caso del panificio Pane e dolce, la cui società di gestione (Vecchia forneria) ha sollevato bandiera bianca dopo aver avuto un addebito di 30 mila tra luglio e agosto. Ora il sindaco di Bari Sardo coinvolge l’autorità giudiziaria per tentare di fare chiarezza su un fenomeno che sta dissanguando imprese, famiglie ed enti pubblici.

