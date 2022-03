Bollette alle stelle, a Ilbono il Comune spegne i lampioni 

Naturalmente lo spegnimento dei punti luce, appena avviato, viene realizzato in zone e vie dove non si creano pericoli o danni a chi debba transitare nelle aree interessate dalla disattivazione. Complessivamente saranno spenti settanta pali per una riduzione dei consumi. «L’operazione - si legge nella delibera di Giunta - consentirà la diminuzione del costo dell’energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica di circa un terzo del costo complessivo». Già preventivato un cambio delle vecchie lampade. «Abbiamo previsto un piano per la sostituzione delle lampade con quelle a led di ultima generazione – ha spiegato il primo cittadino – per un risparmio del 40-50 per cento». Nella notte tra sabato e domenica scorsi è scattata l’ora legale. L’arrivo della bella stagione e delle giornate con più ore di luce rappresentano un aiuto non indifferente sulla via della riduzione dei costi. «Dobbiamo prendere in considerazione che il cambio dell’orario ci consente un risparmio – ha precisato Murru – ed è quindi un ulteriore vantaggio».

I conti salati sono arrivati anche in Municipio visto il sostanziale incremento del prezzo dei kilowatt ora. «Rispetto all’anno scorso si è avuto un aumento di circa seimila euro al mese in bolletta», ha spiegato il sindaco Giampietro Murru. Sono una ventina le strutture per cui il Comune paga l’energia elettrica, ad esempio le scuole e il campo sportivo. L’impianto di illuminazione pubblica, dai lampioni alle lampade artistiche, invece è composto da cinquecento pali installati sia nel centro abitato che nelle zone servizi del territorio comunale. L’aumento in bolletta è stato stimato tra i 25 e i 30 mila euro all’anno. Cifre che le casse comunali, anche con gli aiuti del Governo, previsti per tutti i Comuni d’Italia, difficilmente riuscirebbero a sostenere. «La soluzione che abbiamo trovato è quella dello spegnimento dei lampioni, alternativamente – ha detto il sindaco – l’anno scorso il Comune ha pagato centomila euro di bolletta. Questa iniziativa ci permetterà di non aumentare le tasse ai cittadini».

Il caro energia annunciato alla fine del 2021 si è presentato puntualmente in bolletta. I costi sono lievitati anche per le amministrazioni comunali in questi primi mesi dell’anno. Ilbono, paese ogliastrino di poco più di duemila abitanti, non ha fatto eccezione. Il Comune però punta al risparmio energetico adottando importanti strategie volte alla diminuzione dei consumi. Ecco perché la Giunta ha deliberato di spegnere alcuni lampioni dell’impianto di illuminazione pubblica.

La decisione

La strategia

I risparmi

Una scelta virtuosa quella di Ilbono che apporterà dei benefici. La spesa prevista, come si evince dalla delibera, è stimata in 13 euro per ogni singolo palo disattivato. Sono diversi i comuni ogliastrini dove si sta procedendo a una sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con luci meno dispendiose. Ad Arzana l’edificio comunale è illuminato completamente con led. Anche in altre parti dell’abitato, come via Milano, via Torino, via Leopardi e viale cimitero, per cintarne alcune, sono già attive lampade di ultima generazione. L’intenzione futura è quella di sostituire la vecchia illuminazione in tutto l’abitato. «Con i led il risparmio energetico è notevole – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Arzana Marco Pinna – la durata è poi decisamente superiore per cui la manutenzione che richiedono è inferiore rispetto alle vecchie lampade».

