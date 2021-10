Bollette, Abbanoa torna alla carica  

Non si è ancora chiuso nell’Isola il capitolo sul pagamento dei conguagli regolatori per consumi idrici del passato: le somme, considerate esigibili da Abbanoa e contestate dai consumatori, continuano a essere reclamate dal gestore sardo. In ballo 106 milioni di euro di arretrati relativi a partite pregresse del periodo 2005-2011. Da qui le comunicazioni con «effetto interruttivo della prescrizione del credito» che l’ente gestore dell’acqua sta inviando a ciascun utente ricordando che «il suo contratto presenta fatture per consumi pregressi non saldate». In assenza di contestazioni, «la invitiamo – si legge in una missiva – a provvedere al pagamento e trasmettiamo il bollettino premarcato oppure a ricorrere alle forme di rateizzazione previste».

I consumatori

A riaprire il fronte delle contestazioni è l’Unione nazionale consumatori in Sardegna che scende in campo per «mettere in guardia» i destinatari delle lettere di sollecito spedite da Abbanoa con l’intento di interrompere la prescrizione e non rischiare di perdere il credito avanzato. «La posizione di Abbanoa è sicuramente discutibile sia nella sostanza che nella tempistica, avendo inviato le predette lettere solo dopo il nostro comunicato stampa del 24 settembre che evidenziava la illegittimità, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione, delle ormai note “partite pregresse” del servizio idrico», spiega la responsabile regionale Monica Satolli. Che ricorda: «Le partite pregresse sono conguagli tariffari approvati anche da Abbanoa dopo la delibera del 2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità d’ambito (ossia Egas) e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Successivamente venivano indicate in bolletta le voci “partite pregresse”, importi calcolati con meccanismi non troppo chiari, non elevati ma danneggiando gli utenti perché costretti a pagare conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio idrico integrato ad Aeegsi», chiarisce Satolli.

«Non pagate»

«Da qui «suggeriamo ai consumatori, alla luce della recente sentenza che ha ritenuto contrario al principio di irretroattività chiedere ai clienti il pagamento di quegli importi per recuperare le perdite, di agire per la tutela dei loro diritti», dice Satolli. «Per qualsiasi chiarimento e informazioni contattare la sedeuncsardegna@gmail.com o telefono 070485040». Dal canto suo, invece, Abbanoa chiede di provvedere al pagamento nei bollettini premarcati, ribadendo che «la sentenza della Cassazione riguarda una causa della società ligure e non coinvolge l’ente sardo che, come detto da Egas, ha agito correttamente. Inoltre - ricorda la società – il tribunale di Cagliari ha chiesto un pronunciamento della Cassazione a sezioni unite proprio per far luce sulla questione a fronte dei tanti pareri divergenti. Finché non ci sarà resta tutto com’è. Oltretutto – aggiunge Abbanoa – la posizione della società è stata avvallata degli azionisti con l’approvazione del bilancio 2020», chiuso con un utile di 5 milioni di euro».