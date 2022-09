Bolletta pazza in Comune 

Quasi 100 mila euro in più per la bolletta energetica di un solo mese quindi, ma a Serramanna almeno per ora non si profilano strategie particolari per contenere le spese come lo spegnimento di lampioni dell’illuminazione pubblica pensato da molti altri sindaci. «Al momento non è consentito, vediamo se qualche norma ci permette magari in piena notte di poter spegnere qualcosa», commenta il sindaco. Il timore è che lo sforzo finanziario per pagare i maggiori costi energetici possa pregiudicare l’erogazione dei servizi o gli investimenti. Gabriele Littera lo esclude: «Abbiamo un buon avanzo di amministrazione per cui per ora non sarà un problema. Ovvio che sarebbe stato meglio investire su altro le risorse che invece stiamo spendendo per l’energia. I servizi al momento non sono a rischio. L’Anci, l’Asel ed altre organizzazioni rappresentative degli Enti locali come il nostro stanno facendo il possibile per rappresentare a Regione e Stato questo enorme problema».

«Gli uffici hanno terminato i conteggi relativi al costo dell’energia elettrica per il mese di agosto. È un mese in cui buona parte dei servizi pubblici viaggiano a ritmo ridotto, tante postazioni sono vuote per via delle ferie, scuole e impianti sportivi sono poco frequentati e le ore di luce naturale sono ancora tante», racconta Littera. Nel dettaglio: «Ad agosto dello scorso anno abbiamo pagato 24mila euro di energia elettrica per illuminazione pubblica, servizio idrico, impianti sportivi, scuole, biblioteca, cimitero, mercato civico. Ad agosto 2022 abbiamo pagato per gli stessi spazi e gli stessi consumi 113mila euro. Abbiamo avuto alcuni mesi con buone economie all’inizio dell’anno, pur prevedendo degli aumenti importanti, ma così è troppo, saremo costretti a spendere centinaia di migliaia di euro in più, non previsti e non prevedibili, e siamo, come tutti i Comuni, in grossa difficoltà a programmare il futuro».

Bollette pazze a causa del caro energia anche nei Comuni del Medio Campidano. L’ultima, in ordine di tempo, è stata recapitata in via Serra a Serramanna, nella casella postale del Municipio: la fattura di agosto ha fatto saltare sulla sedia il sindaco Gabriele Littera perché ha registrato un aumento del 460 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il conto finale per i consumi a carico dell’amministrazione è di 113mila euro, nel 2021 era stato di 24 mila euro. Un salasso che ha spinto Littera a condividere la notizia anche su Facebook.

Lo sfogo

Le soluzioni

Un male comune con il quale tutte le amministrazioni stanno facendo i conti. A Sanluri, il sindaco Alberto Urpi sottolinea: «Si tratta di un vero dramma e sono a favore di interventi che sostengano i sindaci e i Comuni nella gestione di questa situazione, noi per ora abbiamo fatto il possibile». Il Comune di Sanluri, infatti, ha in qualche modo, giocato d’anticipo e, nel recente passato, ha lavorato per ridurre i costi. «La spesa per l’energia si può dividere in due filoni – spiega Urpi –: uno riguarda l’illuminazione pubblica delle strade, l’altro l’energia per gli uffici e tutti gli stabili del Comune, dai teatri alle scuole. Noi siamo intervenuti sull’illuminazione pubblica con un project financing grazie al quale a costo zero abbiamo sostituito tutte le vecchie luci con quelle a led. La spesa annuale era di 350mila euro e ora abbiamo un risparmio di 150mila euro che vengono divisi in parti uguali tra l’amministrazione e il privato che si è aggiudicato il progetto. Ora però servirà intervenire sul fronte degli uffici». La strategia potrebbe essere la stessa. «Il costo in bolletta per illuminare e alimentare dal punto di vista energetico il Municipio, le sedi delle associazioni, i musei, le scuole e i teatri si aggira intorno ai 150mila euro all’anno. Con un bando che preveda un altro project financing cercheremo di ridurre la spesa».

