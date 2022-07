«Boicottate i concerti fonti di virus» 

I prossimi concerti gratuiti di Gianluca Grignani e di Mahmood, assicureranno la presenza di migliaia di persone. Grandi eventi mancanti in città da tempo e attesi, per tanti come l’inizio di un ritorno alla normalità atteso da oltre due anni. Ma c’è chi ritiene che siano forieri del rischio Covid.

L’allarme

Giorgio Madeddu, medico di base e responsabile scientifico dell’associazione “Amici della vita”) spegne l’entusiasmo e lancia l’allarme con delle dichiarazioni che riconosce essere tanto impopolari quanto doverosamente opportune e responsabili: «Queste due iniziative non controllate produrranno un Ferragosto d’inferno». Il riferimento è all’impennata improvvisa ed incontrollabile dei casi di positività al Covid: «Su 1.500 miei pazienti, oltre il 3 percento sono attualmente positivi. - spiega - Questi dati sono preoccupanti e le conseguenze di manifestazioni che coinvolgeranno migliaia di persone libere dall’obbligo d’utilizzo delle mascherine e del distanziamento, saranno disastrose. Ci sarà una lievitazione dei numeri dei positivi e in contemporanea si dovrà fare i conti con le criticità della sanità ospedaliera e territoriale. Affronteremo uno tsunami virale ed un assalto a quei servizi sanitari fragili come mai sono stati».

I consigli

L’appello del medico si è tradotto in un’azione senza precedenti: «Ho sentito il dovere di consigliare a tutti i miei 1.500 pazienti di boicottare questi eventi a meno che l’amministrazione comunale non garantisse le misure di sicurezza necessarie - rivela Madeddu - ovvero il distanziamento e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine». Secondo i calcoli del medico sono attualmente 800 i casi di positività da Covid in città e dal primo maggio rivela d’aver notato una lievitazione dei numeri che, complici gli eventi in programma, potrebbero presto o tardi infierire sui più fragili. <Non sono d’accordo sul fare un investimento sul divertimento per due serate. - prosegue - L’investimento andrebbe fatto per interrompere i contagi e non per rischiare di moltiplicarli esponenzialmente. Non concepisco come si possa anteporre le serate di divertimento sfrenato, alla pericolosità delle conseguenze delle stesse».Un richiamo alla responsabilità in un momento di grande fragilità sociale che trova l’appoggio del consigliere comunale Simone Saiu (FI): «Da un lato l’amministrazione parla di situazione della sanità disastrosa e dall’altra organizza degli eventi che rischiano di aggravarla. - dichiara Saiu - I 270 mila euro spesi potevano essere usati per iniziative che allo stesso tempo accontentassero i giovani senza farli ammassare ed il commercio cittadino sempre più in crisi». Per il sindaco Mauro Usai non esiste alcun campanello d’allarme: «Le norme, il periodo, i vaccini e tutto quello che è stato fatto non si sono rivelati del tempo perso, ognuno è responsabile di agire nel modo in cui ritiene più prudente». Per il primo cittadino, Madeddu farebbe bene a consigliare ai propri pazienti l’utilizzo della mascherina: «Però si limiti a fare il medico, non è autorizzato a sforare nei compiti dell’amministrazione che in questi 3 anni se l’è cavata dignitosamente. Sappiamo molto bene quello che stiamo facendo».