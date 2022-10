Bocciato il piano con 15 pale eoliche tra Bitti e Buddusò 

Lo studio d’impatto ambientale «risulta non adeguato». «Mancano le firme» degli specialisti di settore che lo hanno redatto. Forse per questo non c’è «un’adeguata descrizione dei valori naturalistici e della biodiversità» dell’area. E ancora: i documenti del progetto «mostrano gravi lacune»». Non solo: in quel sito, lo ha stabilito la Regione, non si possono installare impianti eolici. Per queste ragioni, e per tante altre che sono illustrate in decine e decine di pagine di relazioni, il ministero della Transizione ecologica ha detto no a 15 pale, alte 228 metri tra torre e turbina, che la società Wpd Italia voleva installare a Mamone. Tra Bitti, Onanì e Buddusò.

La bocciatura

Colossi d’acciaio per la produzione di energia elettrica, per una potenza di oltre 50 Megawatt, che dovevano essere piantati su un altopiano caratterizzato «da imponenti ammassi di rocce granitiche affioranti entro le quali si adagiano ampie vallate profonde»: questo scrivevano i proponenti. Mercoledì sera è arrivato il provvedimento che mette fine alla procedura avviata a ottobre di due anni fa. Il Mite, direzione generale valutazioni ambientali, e il ministero della Cultura, ufficio della Soprintendenza speciale per il Pnrr, hanno emesso il verdetto: «È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale». Parco bocciato per decreto. La società può sempre presentare ricorso al Tar: ha 60 giorni.

Vento in cambio di api

Nelle carte, la società proponente era la Wpd Piano d’Ertilia Srl, società di scopo emanazione della Wpd Italia che a sua volta è controllata dal colosso tedesco nato a Brema, il Wpd Group. I tecnici incaricati di presentare il progetto hanno provato a essere molto convincenti. Anche con la popolazione locale. Avevano proposto occupazione, con la formazione di operai da impiegare dopo l’avvio dei rotori. Avevano promesso sviluppo in agricoltura con la «creazione di nuove sugherete oppure con la creazione di nuovi alveari». E assicurato di voler piantare un nuovo albero per ogni turbina.