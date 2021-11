Boccata d’ossigeno per atleti e società: lo stadio può aprire 

Per lo stadio di via della Resistenza le limitazioni e le condizioni d’uso sono state messe nero su bianco dai vertici del settore Sport del Municipio: «Le società sportive dovranno provvedere alla rimozione delle strutture non autorizzate, e al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine del 22 novembre, dandone formale comunicazione al Comune». Due settimane di tempo quindi per eliminare le irregolarità e riportare campi e servizi alla situazione di partenza. Nel documento viene anche ricordato che «la responsabilità e le eventuali conseguenze dall’utilizzo delle strutture sportive in dispregio delle condizioni indicate, sono a carico delle società».

Il documento di concessione d’uso dell’impianto è stato firmato nei giorni scorsi dal Comune dopo l’ok tecnico degli uffici, ma pista e campi potranno essere sfruttati solo di giorno, con assoluto divieto d’uso delle torri faro dove ancora devono essere svolte alcune verifiche prima del collaudo definitivo. Destinatarie le quattro società sportive che ne hanno richiesto l’affidamento: la Libertas Campidano, l’Atletica Selargius e le due squadre di calcio Sporting Selargius e il Selargius. «Si sta tornando alla normalità», commenta il sindaco Gigi Concu, «capiamo i disagi delle ultime settimane, ma era un passaggio obbligatorio per far ripartire tutte le attività sportive in sicurezza».

Anche lo stadio Generale Porcu riapre i cancelli alle società sportive dopo settimane di stop causa inagibilità.

Le condizioni

Nuove tariffe

Cambiano anche le tariffe da pagare, con importi più bassi legati all’utilizzo solo in orario diurno: 2,20 euro all’ora per il campo in erba, 0,35 per la pista di atletica leggera, 0,22 per il campo a sette di via della Resistenza, e 0,35 per l’altro campo nel lato di via Primo Maggio. Stop all’utilizzo degli spogliatoi davanti al campo di calcio in erba, potranno essere usati solo i servizi igienici posizionati sotto le gradinate. Viene anche chiesta la «rimozione delle tecnostrutture esistenti, nonché il ripristino dello stato dei luoghi laddove siano stati realizzati ulteriori piccoli campi non autorizzati».

La palestra

Nei giorni scorsi il via libera all’utilizzo era arrivato per la palestra scolastica di via Parigi, concessa alla squadra di pallavolo Selargius 85. Anche in questo caso con una serie di condizioni da rispettare: in primis «provvedere al riordino, alla pulizia e disinfezione con prodotti anti Covid - del campo, degli spogliatoi, e dei servizi utilizzati - dopo ogni allenamento».

Gli altri impianti

Sarebbe invece in dirittura d’arrivo la riapertura degli altri impianti chiusi all’improvviso per la presenza di irregolarità, compresi i campi di calcio di Su Planu e quelli da tennis di via Vienna: prima del fine settimana il Comune dovrebbe firmare le concessioni di utilizzo. «Ci scusiamo per questo periodo di fermo che ha creato dei disagi alle società», ribadisce il sindaco, «ma era necessario mettere ordine e garantire una maggiore sicurezza per tutti, per noi e soprattutto per i cittadini che utilizzano i nostri impianti sportivi». Insomma, l’emergenza sembra davvero al capolinea.

