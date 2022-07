Boato a Capo Frasca, paura sul litorale 

Un boato fortissimo tanto da far tremare i vetri delle case e creare panico fra i bagnanti della Costa Verde, nel tratto più vicino alla Nato di Capo Frasca. Paura anche nel Terralbese e a Marceddì e nella costa di Cabras. Attimi di apprensione ieri mattina per una sorta di “esplosione misteriosa” che ha scosso i residenti della frazione di Sant’Antonio di Santadi, dei villaggi sul mare di Torre dei Corsari e Pistis e delle località vicine.

L’allarme

«Intorno alle 10.30 - racconta Matteo Melis, bagnino - un forte boato ha interrotto il relax dei bagnanti creando un disorientamento generale. È durato pochissimo. Poi il silenzio. Abbiamo pensato che probabilmente si trattava dell’effetto di un boom sonico provocato da aerei militari. Il rumore del loro passaggio è stato avvertito, ma a dire il vero io non li ho proprio visti». Aggiunge: «Dopo circa un’ora, in torretta si è avvicinata una persona di Terralba dicendo che anche lei aveva sentito in paese il botto. Sicuramente un’esercitazione, alquanto misteriosa, considerato che nei mesi estivi c’è lo stop ai motori dei mezzi militari». Stesso panico nel centro abitato di Torre. «Non so con quali parole definirlo – dice un residente, Mario Mura – è stato un rumore talmente forte da far tremare i vetri e creare allarme fra la gente, molti sono usciti di casa alla ricerca di una spiegazione. Conosco molto bene la zona, non credo di sbagliarmi se dico che proveniva dal largo del mare di Tunaria». È c’è qualcuno proprio del villaggio dei pescatori che racconta di boati simili, anche se meno forti e in lontananza, che comunque si ripetono con una certa frequenza. C’è poi chi è pronto a testimoniare di aver visto un ordigno sganciato nel poligono di Capo Frasca.

Le ipotesi

Sarebbero state diverse le chiamate al centralino della Guardia costiera, anche da parte di bagnanti preoccupati per la loro incolumità. Dicono i turisti che in questi giorni di caldo africano, mentre le spiagge sono super affollate, non è certo cosa gradita il panico seminato fra la gente in vacanza. Il fatto che potrebbe derivare da alcuni caccia che si esercitano nel tratto di mare davanti al poligono militare, non è una giustificazione. In ogni caso nessuno può affermarlo con certezza. I dubbi sono molti, resta un mistero la causa dei boati. Il pensiero va agli aerei militari di Capo Frasca, accanto alla frazione marina di Santadi, porta d’ingresso della costa Verde. L’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di boom sonico.