Blocco pesca, la protesta dei ricciai  

Le ceste sono accatastate nei garage. Come anche le mute. Per i ricciai di Cabras, circa sessanta, è come se qualcuno avesse abbassato con forza la serranda del loro negozio senza dare nulla in cambio, almeno nell’immediato. Per la prima volta non possono pescare dopo il divieto di pesca imposto dalla Regione per tre anni. Obiettivo? Far ripopolare i fondali. A Cabras però si tratta di un disagio sociale non indifferente. La raccolta dei ricci per tanti cabraresi rappresenta da sempre il sostentamento principale. In cinque mesi di pesca, da metà novembre a metà aprile, riescono a campare per un anno. Ora però per loro non c’è nulla di concreto.

I rimborsi

Il monitoraggio dei fondali come alternativa alla pesca in cambio di seimila euro all’anno, non è immediato: «Ecco perché nel frattempo abbiamo chiesto di poter pescare - si sfoga Giacomo Bilancetta - Anche rinunciando a una cesta e a due giornate lavorative. Almeno sino a quando la Regione non attiverà le misure alternative. Noi siamo fiduciosi. Qualcuno deve capire le nostre difficoltà».Bilancetta non fa tanti giri di parole: «I pescatori subacquei professionali ora sono tutti senza lavoro. Non si può interrompere un’attività bruscamente senza avere un sostentamento immediato. Ben venga la tutela della risorsa ma a noi chi ci pensa adesso? Il nostro reddito annuale dipende da questa attività. Oltretutto in questo periodo il nostro mare offre solo questa risorsa. Non possiamo andare a invadere gli stagni insomma». Enrico Loi, altro ricciaio: «Io ho sempre vissuto grazie a questa pesca, attività tramandata da mio nonno. Come anche i due marinai che erano a bordo della mia imbarcazione, ora senza lavoro. Questo blocco taglia le gambe a tantissimi famiglie, soprattutto ora con l’aumento di tutte le spese. Non potrò più pagare nemmeno l’operaio per la realizzazione delle reti che si utilizzano in altri periodi dell’anno. A questo punto visto che non ho nessuna entrata le farò io. Non possono abbandonare i pescatori in questo modo. Io sono sempre stato a favore del ripopolamento della risorsa. Ma non a discapito del lavoro».

L’attesa

I ricciai sperano che dalla Regione nei prossimi giorni arrivi qualche buona notizia. Altrimenti, dicono loro, porteranno le barche a Cagliari davanti al palazzo regionale.