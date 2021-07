Bloccato il cantiere di Cala Mariolu 

Non si sentiva più il rumore dei trapani, né il rimbombo dei martelli, ieri mattina, nel paradiso azzurro di Cala Mariolu. Il solito vociare dei vacanzieri felici, di fronte allo scenario più bello della costa orientale. Gli operai comparsi in riva lunedì mattina non ci sono più: i lavori sul pontile sono stati bloccati e il progetto di consolidamento del vecchio molo dovrà restare ancora in stand-by. Rimandato, in attesa di un’autorizzazione che per il momento non è stata firmata. E proprio per questo, ha accertato ieri pomeriggio la Capitaneria di porto, il cantiere nella baia dei sogni non poteva essere avviato. Paradossi della burocrazia, perché in fondo il progetto del Comune di Baunei era già stato approvato sia dal Genio civile sia dall’Ufficio tutela del paesaggio della Regione. Mancava però l’autorizzazione del Demanio e pure quello della Capitaneria di porto. E tanto basta per stoppare subito l’operazione. Le segnalazioni dei bagnanti, che lunedì hanno scattato foto a raffica e girato video con gli smartphone, un fondamento lo avevano. Per verificarlo, però, c’è stato bisogno di attendere l’esito dei primi accertamenti ordinati dalla Guardia costiera e dal Corpo forestale.

La doppia indagine

Dopo il primo blitz delle motovedette, scattato poco dopo le chiamate arrivate dal bagnasciuga, gli uomini della Direzione marittima di Olbia e i ranger della Difesa dell’ambiente hanno deciso di andare a fondo. Prima di tutto per verificare che il cantiere fosse stato autorizzato. «Dagli accertamenti avviati in giornata è emerso che per poter avviare il cantiere era necessaria una concessione che il Comune di Baunei ancora non ha - spiega il capitano di fregata, Rosario Morello della Direzione marittima di Olbia - Il permesso mancante è quello del Demanio, a cui deve essere accompagnato anche il parere della Capitaneria di porto, che non è mai stato emesso e neppure richiesto. Tutto sembra essere legato a un difetto di interpretazione dell’iter burocratico perché l’amministrazione comunale aveva comunque già ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Genio civile e della Regione. Per avviare i lavori, comunque, sono necessarie altre concessioni. Inclusa quella dell’autorità marittima, visto che il molo è stato dichiarato inagibile».

Le rocce

Gli uomini del Corpo forestale continuano a lavorare anche su un altro fronte, quello che riguarda la tecnica utilizzata per piantare i pali in ferro che serviranno a rendere più stabile il pontile. I dubbi in questo caso sono legati ai carotaggi effettuati sul costone roccioso e sotto la passerella, nel cuore della baia più ambita dai turisti e dove anche quest’anno vige il numero chiuso. Nel mare più bello d’Italia, dove per ora non si può martellare.