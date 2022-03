Bloccati dopo un inseguimento 

Di fermarsi all’alt intimato in un posto di blocco della polizia, in viale Sant’Avendrace, non ne hanno voluto sapere, e invece di rallentare hanno pigiato il piede sull’acceleratore tentando di lasciarsi alle spalle la pattuglia della Polizia. Non ci sono riusciti. Dopo un lungo inseguimento che si è concluso a Sestu, sono stati bloccati e controllati. E alla fine denunciati per guida senza patente, auto sprovvista dell’assicurazione e per resistenza a pubblico ufficiale. I protagonisti della fuga sono un uomo e una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni, conosciutissimi alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali.

Il dispositivo

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nel rione di Sant’Avendrace, dove la Questura ha predisposto, su indicazione del Comitato per l’ordine pubblico, controlli a tappeto e posti di blocco sia durante il giorno che nelle ore notturne per mettere fine ai troppi furti e danneggiamenti alle attività produttive del quartiere. Un dispositivo ad alto impatto che ha già dato i suoi frutti con l’arresto di due ladri e ieri pomeriggio con la denuncia della coppia sfuggita al posti di blocco. In campo il personale del Reparto prevenzione crimini Sardegna e la Squadra volante della questura.

Sono stati gli agenti, nel pomeriggio di ieri, a notare la Peugeot 206 blu mentre percorreva le strade del quartiere recentemente preso di mira da ladri e vandali. Alla guida un uomo, al suo fianco la compagna. Volti noti e dunque riconosciuti dai poliziotti. La paletta dell’alt è servita a poco, L’uomo ha improvvisamente accelerato cominciando una fuga disperata per le strade del rione fino a raggiungere la periferia e la statale. Per evitare incidenti e situazioni di rischio, le Volanti si sono messe all’inseguimento con la massima cautela ma sempre tenendo d’occhio l’auto in fuga. Una volta arrivati alle porte di Sestu, dove la copia risiede, la Polizia ha deciso di chiudere il cerchio e bloccare la Peugeot.

Le verifiche