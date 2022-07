Blitz notturno ai parchimetri 

Intanto la nuova ordinanza della polizia municipale, di divieto sosta e fermata in via dei Tamerici e regolamentazione del traffico sopra la statale 292, fa già discutere i residenti e il comitato civico pro S’Archittu, assistito dall’avvocato Rossella Oppo, che ha raccolto firme per chiedere l’eliminazione dei parcheggi a pagamento: «Non siamo contrari a priori ai parcheggi, ma l’iniziativa deve essere finalizzata alla salvaguardia di questo territorio, e andavano coinvolti i residenti e i commercianti per decidere insieme le aree più idonee. Sembra quasi un accanimento ora a stagione già inoltrata».

Il Comune nell’ottica del piano di riordino del traffico veicolare della borgata, proprio qualche giorno fa, ha pevisto una cinquantina di parcheggi liberi, al posto di quelli a pagamento, per venire incontro alle esigenze dei residenti e degli operatori economici. Sono stati introdotti anche per facilitare gli interventi di primo soccorso: ambulanze e Vigili del fuoco che potranno ora circolare tranquillamente, e anche gli automezzi del ritiro spazzatura effettueranno il servizio senza più intralci.

Alcuni parchimetri sono stati imbrattati e messi fuori uso la notte tra lunedì e martedì a S’Archittu. Proprio dove non giunge l'occhio della videosorveglianza, poi sono stati puliti e riattivati. Un atto vandalico che non contribuisce a rasserenare il clima nella borgata marina dopo l’installazione dei parcheggi a pagamento e di quelli liberi. Condanna immediata dell’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche: «Condanniamo l’atto vandalico che qualifica chi lo ha compiuto. La nostra presenza e il lavoro costante che stiamo eseguendo nelle borgate non subiranno alcuna scossa derivante da questo gesto. Abbiamo una grande responsabilità verso la società civile e le attività commerciali che hanno bisogno di una amministrazione presente e attenta», commenta Peppe Motzo l’assessore alle borgate.

Strisce blu

Il Comitato

Interventi

Nel mentre il piano comunale prosegue con l’allestimento di un’area di conferimento dei rifiuti differenziati per commercianti e attività produttive per eliminare i bidoni vicino ai locali. Le persone con mobilità ridotta invece potranno accedere liberamente alla spiaggia con un servoscale per cui «abbiamo già deliberato e stanziato 27mila euro, e apposite carrozzine sono già a disposizione», precisa Motzo.

