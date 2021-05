Blitz nelle case dello spaccio: 14 arresti 

Una sparatoria, il 18 novembre 2016 nelle case parcheggio di via Piero della Francesca, fa scattare le indagini su un’organizzazione capace di gestire un’attività di spaccio aperta a tutte le ore. Quei colpi d'arma da fuoco nell’appartamento al primo piano della palazzina “C” permettono ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cagliari di concentrare le loro attenzioni anche su altri edifici, grazie alle telecamere nascoste puntate sul piazzale e poi all’interno della casa dove si gestiva il traffico di droga. È l’inizio delle indagini portate avanti fino all’anno scorso sfociate ben prima dell’alba di ieri nell’operazione “Dogs square” con quattordici arresti (anche se uno degli indagati non è stato ancora rintracciato).

Maxi-operazione

L’elicottero dell’Arma sorvola Mulinu Becciu e Pirri già dalle quattro, ben prima del sorgere del sole. I militari entrano in azione per eseguire le misure cautelari disposte dalla Dda per sgominare un gruppo ben organizzato, specializzato nello spaccio di cocaina, hascisc e marijuana, con la collaborazione anche di minorenni. I militari della compagnia, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale, del Battaglione Sardegna, dei Cacciatori di Sardegna e del Nucleo cinofili, accompagnano così in carcere dodici persone mentre altre due finiscono ai domiciliari. Sono, secondo le accuse contenute nell’ordinanza della gip Lucia Perra su richiesta della pm Rita Cariello, tutti componenti – con vari ruoli e compiti – di una organizzazione capace di movimentare grossi quantitativi di droga con un giro d’affari di circa 400 mila euro in due anni.

I compiti

Finisce così in carcere la coppia – all’epoca delle indagini – considerata alla guida del gruppo: Fabio Lacu (31 anni, già in cella per maltrattamenti in famiglia) e Fabiana Eriu (36 anni, mamma di Alessandro Carcassi, anche lui indagato, il giovane che la settimana scorsa è morto cadendo proprio da una palazzina delle case parcheggio). Accompagnati nel penitenziario di Uta anche Alberto Partolino (37enne di Pirri, fornitore del gruppo), i corrieri Gianmatteo Cuccu (31, di Sant’Elia) e Marcello Pintori (35, di Pirri), Ambra Meloni (30, di Pirri, collaboratrice di Partolino), il custode Gabriele Durzu (29 anni), Pier Paolo Eriu (53, zio di Fabiana, custode dell’hascisc), Roberto Cocco (37, ritenuto uno spacciatore, ieri non rintracciato durante le fasi della cattura), Simone Bellu (34, altro fornitore), Selma Ben Aissa (34, anche lei incaricata di tenere le dosi dalla Eriu) e Roberto Cadelano (56, stretto collaboratore della coppia). Ai domiciliari finiscono invece Riccardo Stazzu (21) e Paolo Nicolas Lugas (25), anche loro spesso al lavoro per il gruppo.

La gestione e i minorenni

Le telecamere (soprattutto quelle piazzate nell’abitazione della coppia Lacu-Eriu, che si è poi sciolta dopo la denuncia di maltrattamenti fatta dalla donna nei confronti dell’ex compagno) hanno immortalato tantissimi episodi di cessioni. E i dialoghi, sia quelli nell’appartamento sia quelli raccolti nelle intercettazioni telefoniche, hanno permesso di ricostruire le attività illegali tra il 2017 e il 2018, ma confermata dalle verifiche investigative svolte l’anno scorso durante le restrizioni dovute alla pandemia. «Dopo aver dato un duro colpo all’attività di spaccio a Sant’Elia siamo passati a Mulinu Becciu», sottolinea Cesario Totaro, comandante provinciale dei carabinieri. «La nostra attenzione sul fenomeno dello spaccio è alta». Emanuele Macrì, comandante della compagnia di Cagliari, evidenzia: «Tutti avevano un compito, anche i minorenni. E c’era chi si occupava di evitare interferenze con pesanti atti intimidatori».

400

mila

euro, il giro d’affari in due anni, secondo la ricostruzione degli investigatori