Blitz nella macelleria: arrestato 

L’uomo che maneggia il piede di porco, potrebbe essere colto in flagrante. Una Volante di polizia è impegnata proprio in quel momento in un servizio di prevenzione in città, proprio attorno al quartiere che si sviluppa attorno alla via Fadda. Parte l’ordine, e la Volante nel giro di pochissimi minuti si ferma vicino alla macelleria indicata. L’uomo viene bloccato e accompagnato in Commissariato. Non aveva fatto neppure il tempo a rubare: agnelli, porchetti e il registratore di cassa sono rimasti al loro posto.

L’uomo, indisturbato, inizia ad azionare il suo piede di porco, rivolgendo le sue attenzioni (col chiaro intento di fare poi irruzione nelle macelleria), sulla porta di ingresso. La stessa porta viene parzialmente divelta. Ma in quei minuti, a seguire i movimenti del ladro, c’è qualcuno. Osserva e fa anche una telefonata alla sede del commissariato di via Firenze, a Quartu. Il centralinista del posto di polizia ne parla col dirigente, il commissario Michele Venezia.

La serranda sollevata, la porta di ingresso della macelleria chiusa. Dalla vetrata erano ben visibili alcuni maialetti e agnelli appena macellati. E forse anche il registratore cassa. Un 62enne cagliaritano avrebbe pensato ad un colpo ad un’ora davvero insolita: le tre del pomeriggio. L’uomo, Marcel Lucchesi, sarebbe arrivato a piedi in via Fadda a Quartu, una traversa che porta a via Marconi, non lontano dal cimitero. Con se, un piede di porco. Si è fermato di fronte alla macelleria, e ha tolto fuori da sotto il giubbotto l’arnese da scasso, col quale si è avvicinato alla porta di ingresso dell’esercizio commerciale. Poi il colpo: nessuno lo nota anche se la via Fadda è una strada piuttosto trafficata a tutte le ore del giorno e della notte.

Il tentativo

Gli accertamenti

In Commissariato, il mancato ladro viene identificato e arrestato con l’accusa di tentato furto. Passa la notte in una cella della stessa sede di polizia. Alla procura della repubblica arriva un dettagliato rapporto sull’accaduto.

Ieri mattina l’uomo è stato accompagnato con una Volante al Palazzo di Giustizia per essere processato. Il suo legale di fiducia ha chiesto per il suo cliente i cosiddetti termini a difesa che il giudice ha accolto, rinviando la prossima udienza a metà del prossimo mese di marzo. L’indagato è stato così scarcerato.

Una vicenda davvero curiosa: con un tentativo di furto davvero maldestra. Sicuramente il 62enne cagliaritano non ha scelto l’ora migliore per tentare il colpo in macelleria. A tradirlo sarebbe stata una donna curiosa che suo malgrado, ha seguito i movimenti di quello sconosciuto armeggiare all’ingresso della macelleria, che il proprietario aveva chiuso per la pausa di pranzo.

Proprio in questi giorni, le Volanti del Commissariato stanno intensificando i controlli in città la città con le attenzioni rivolte proprio agli esercizi commerciali, ma anche agli Istituti di credito della città.

