Blitz nella casa dello spaccio 

Tutto è iniziato alcune settimane fa, quando i poliziotti hanno iniziato a indagare sul giovane e a seguirne i movimenti: quindi la perquisizione in casa dove la polizia ha ritrovato gli ovuli, all’interno di diverse calze ed in diverse parti dell’abitazione. Il giovane è stato così accompagnato nella sede del Commissariato di via Firenze dove è stato identificato e dichiarato in arresto con la pesante accusa di detenzione di droga a fine di spaccio.

Da giorni seguivano i suoi movimenti. Ieri gli agenti del Commissariato di Quartu hanno bussato alla sua abitazione di via Parini, trovando seicento grammi fra eroina e cocaina e un bilancino di precisione. Una grossa quantità di droga pesante, molto di più di quella che gli stessi investigatori, forse, si aspettavano. Sotto accusa è finito un nigeriano di 31 anni, Gibeon Godwin, incensurato, da alcuni anni residente in città: l’uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Dopo il fermo è stato accompagnato al carcere di Uta a disposizione del magistrato al quale il dirigente del commissariato Michele Venezia e il sostituto commissario, Gianni Noto, che hanno diretto l'operazione della Squadra di Polizia giudiziaria, hanno inviato un dettagliato rapporto.

Da giorni seguivano i suoi movimenti. Ieri gli agenti del Commissariato di Quartu hanno bussato alla sua abitazione di via Parini, trovando seicento grammi fra eroina e cocaina e un bilancino di precisione. Una grossa quantità di droga pesante, molto di più di quella che gli stessi investigatori, forse, si aspettavano. Sotto accusa è finito un nigeriano di 31 anni, Gibeon Godwin, incensurato, da alcuni anni residente in città: l’uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Dopo il fermo è stato accompagnato al carcere di Uta a disposizione del magistrato al quale il dirigente del commissariato Michele Venezia e il sostituto commissario, Gianni Noto, che hanno diretto l'operazione della Squadra di Polizia giudiziaria, hanno inviato un dettagliato rapporto.

Le indagini

L’interrogatorio forse ci sarà lunedì. Nel frattempo con gli agenti il 31enne avrebbe fatto scena muta, senza spiegare la provenienza della droga e svelare i nomi dei suoi presunti complici. Nell'abitazione c’erano alcuni connazionali, risultati estranei alla vicenda.

Tutto è iniziato alcune settimane fa, quando i poliziotti hanno iniziato a indagare sul giovane e a seguirne i movimenti: quindi la perquisizione in casa dove la polizia ha ritrovato gli ovuli, all’interno di diverse calze ed in diverse parti dell’abitazione. Il giovane è stato così accompagnato nella sede del Commissariato di via Firenze dove è stato identificato e dichiarato in arresto con la pesante accusa di detenzione di droga a fine di spaccio.

I complici

Le indagini però non sono finite: gli agenti del Commissariato stanno cercando di risalire agli eventuali complici dell’indagato e soprattutto alla provenienza della droga. destinata forse allo spaccio a Quartu e nel Cagliaritano. In giornata altri giovani sono stati accompagnati nella sede di via Firenze dove sono stati interrogati e rilasciati. Nel primo pomeriggio sono scattate anche altre perquisizioni a Quartu e sul litorale. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Si è parlato di un secondo arresto: dagli uffici della Polizia nessuna conferma. Di sicuro c’è stato un via vai sino a tarda sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata