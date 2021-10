Blitz nel ristorante con le blatte 

Un ristorante realizzato in un immobile con gravi carenze strutturali ma anche con una situazione igienico sanitaria allarmante: oltre agli alimenti scaduti, i carabinieri del Nas hanno trovato blatte nella cucina e nei servizi igienici. L’attività, alla Marina, è stata immediatamente chiusa: il titolare, un quarantenne sardo, dovrà ora sistemare tutto per poter riaprire. Intanto dovrà rispondere di numerose irregolarità amministrative oltre a dover pagare una sanzione da 3000 euro.

I controlli

I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Cagliari, coordinati dal comandante Nadia Gioviale, hanno svolto una serie di verifiche e di accertamenti sul corretto utilizzo della certificazione verde nelle attività di ristorazione e nei bar. In un caso però l’attenzione degli investigatori è stata attirata dalle condizioni pessime di un immobile che ospita un ristorante. Così le verifiche hanno preso un’altra direzione facendo emergere una serie infinita di situazioni critiche tanto da portare i carabinieri a disporre la chiusura dell’attività. Nessun reato penale ma irregolarità e sanzioni amministrative: per questo gli investigatori non hanno diffuso il nominativo del ristorante che una volta regolarizzate le criticità – e dopo una verifica da parte degli stessi carabinieri – potrà riaprire.

Situazione al limite

L’elenco delle irregolarità, come emerso dall’ispezione dei militari, è lungo. La prima emergenza è relativa alle «gravi carenze strutturali dell’immobile nel quale si trova il ristorante», fanno sapere i Nas. Poi è stata riscontrata «la presenza di alimenti scaduti», il mancato rispetto del manuale di autocontrollo (Haccp), l’assenza di un locale spogliatoio per il personale. Durante le verifiche nella cucina e nei servizi igienici sono state trovate delle blatte. La segnalazione è stata così inviata anche alle autorità sanitarie e amministrative insieme al rapporto e alle sanzioni scattate dopo le irregolarità. Durante un controllo in un altro ristorante, sempre in città, sono state riscontrate numerose irregolarità ma le verifiche non si sono ancora concluse. Eventuali provvedimenti potrebbero scattare nei prossimi giorni.