Blitz nel residence, due arresti 

Nelle loro stanze è stata trovata la droga. In quella di Saba un chilo e 300 grammi di marijuana. Da Cardia un chilo e mezzo della stessa sostanza, tre grammi di cocaina, il necessario per preparare le dosi e i soldi fotocopiati, circa 6000 euro. Denaro falso, è la ricostruzione fatta dagli investigatori, usato per acquistare proprio la droga, ingannando altre persone dello stesso ambiente.

Da un po’ di tempo gli investigatori del comando provinciale, coordinati dal maggiore Nicola Pilia, tenevano sotto controllo i movimenti dei due, visti anche i loro precedenti, e in particolare il loro domicilio, un residence oramai in disuso ma comunque frequentato da diverse persone. Alla fine, come disposto dal pm Danilo Tronci, è scattata la perquisizione. Vista la zona e l’azione considerata pericolosa, i carabinieri sono arrivati in forze nella struttura. Saba e Cardia sono stati bloccati subito.

Da Cagliari si erano spostati nel loro quartier generale dello spaccio, un residence mezzo abbandonato di Assemini: qui Angelo Saba (30 anni) e Salvatore Cardia (27), in due stanze distinte, detenevano due chili e 700 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina, bilancino di precisione, macchina per il sottovuoto. Sequestrati anche una pistola scacciacani senza tappino rosso e 126 banconote da 50 euro fotocopiate. Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale, arrivati in forze da Cagliari, per effettuare le perquisizioni nella struttura dove si pensava ci fosse una fiorente attività di spaccio. I due sono stati accompagnati in carcere a Uta. Ieri mattina, al termine dell’interrogatorio di garanzia, Saba e Cardia – difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Cinzia Lilliu – sono usciti di cella: la giudice Ermengarda Ferrarese ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Cagliari.

Da Cagliari si erano spostati nel loro quartier generale dello spaccio, un residence mezzo abbandonato di Assemini: qui Angelo Saba (30 anni) e Salvatore Cardia (27), in due stanze distinte, detenevano due chili e 700 grammi di marijuana, alcune dosi di cocaina, bilancino di precisione, macchina per il sottovuoto. Sequestrati anche una pistola scacciacani senza tappino rosso e 126 banconote da 50 euro fotocopiate. Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale, arrivati in forze da Cagliari, per effettuare le perquisizioni nella struttura dove si pensava ci fosse una fiorente attività di spaccio. I due sono stati accompagnati in carcere a Uta. Ieri mattina, al termine dell’interrogatorio di garanzia, Saba e Cardia – difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Cinzia Lilliu – sono usciti di cella: la giudice Ermengarda Ferrarese ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Cagliari.

I sospetti

Da un po’ di tempo gli investigatori del comando provinciale, coordinati dal maggiore Nicola Pilia, tenevano sotto controllo i movimenti dei due, visti anche i loro precedenti, e in particolare il loro domicilio, un residence oramai in disuso ma comunque frequentato da diverse persone. Alla fine, come disposto dal pm Danilo Tronci, è scattata la perquisizione. Vista la zona e l’azione considerata pericolosa, i carabinieri sono arrivati in forze nella struttura. Saba e Cardia sono stati bloccati subito.

Le camere

Nelle loro stanze è stata trovata la droga. In quella di Saba un chilo e 300 grammi di marijuana. Da Cardia un chilo e mezzo della stessa sostanza, tre grammi di cocaina, il necessario per preparare le dosi e i soldi fotocopiati, circa 6000 euro. Denaro falso, è la ricostruzione fatta dagli investigatori, usato per acquistare proprio la droga, ingannando altre persone dello stesso ambiente.

L’arma

Sequestrata nel comodino della camera usata da Saba una pistola scacciacani senza il tappo rosso. L’arma finta potrebbe essere stata usata in qualche altro reato: per questo i carabinieri del nucleo investigativo vanno avanti nelle indagini per valutare il coinvolgimento dei due indagati anche in altre azioni, come alcune rapine avvenute negli ultimi mesi a Cagliari e nell’hinterland.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata