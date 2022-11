Blitz nel parco, denunce in arrivo 

L’incursione di sabato nel parco Monte Urpinu costerà una denuncia o una sanzione amministrativa, per non aver rispettato l’ordinanza di chiusura dell’area verde, a Enrico Rizzi, l’animalista che gira l’Italia, e all’amico attivista Riccardo Manca: i due, arrivati da oltre Tirreno, hanno scavalcato il cancello da via Leo, girando all’interno del parco per verificare le condizioni degli uccelli superstiti dopo gli abbattimenti per l’allarme aviaria. Tutto documentato dai due animalisti con un video in diretta e avvenuto sotto gli occhi degli agenti della Digos che al termine degli accertamenti faranno inevitabilmente scattare la denuncia o la sanzione amministrativa.

Le polemiche

«La nostra è una disobbedienza civile. Abbiamo voluto vedere e documentare le torture e sevizie subite dagli animali. Il parco è pieno di piume: i poveri uccelli hanno tentato la fuga per evitare di andare incontro a morte certa», ha ripetuto Rizzi davanti a smartphone e telecamere. Un’iniziativa non condivisa da altre associazioni come evidenziato da Anna Rita Salaris della Leidaa e del Movimento animalista Sardegna: «Ci dissociamo dagli argomenti trattati e dall’ingresso non autorizzato da parte di Rizzi. Spero che questo suo gesto non pregiudichi i nostri sforzi legali a tutela degli animali», ha commentato la Salaris. Leidaa, Movimento animalista, Lav e Is Pipius no si tocant stanno portando avanti una battaglia legale con esposti e denunce e con un presidio costante davanti ai cancelli di Monte Urpinu. La replica di Rizzi non si è fatta attendere: «Su 250 partecipanti è l’unico soggetto che si dissocia addirittura da quello che ho detto al microfono. Le chiedo: ma il suo capo, ovvero la signora Brambilla, cosa sta facendo per salvare gli animali del parco?».

Nuovo presidio

Polemiche a parte, oggi gli attivisti delle associazioni sarde e liberi cittadini saranno nuovamente davanti al parco di Monte Urpinu per continuare il presidio ed evitare l’eventuale ingresso del personale della Asl. L’obiettivo è evitare l’abbattimento degli ultimi esemplari ancora vivi. La richiesta è sempre la stessa: nessuna ulteriore uccisione ma una quarantena per salvare gli uccelli sopravvissuti.