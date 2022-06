Blitz nel cantiere dell’Orientale, Anas avvia un’indagine interna 

Sul caso ha preso parola anche Aldo Salaris, 39 anni, assessore regionale dei Lavori pubblici: «La sicurezza delle strade e delle opere viarie nel loro complesso è sempre stata l’obiettivo primario di questa Giunta. Abbiamo il dovere di garantire ai sardi infrastrutture moderne, celeri e sicure ma nessuno di questi requisiti è in alcun modo negoziabile e può prescindere dall’altro. Avere strade sicure ed efficienti è possibile solo se queste vengono realizzate in maniera corretta e a regola d’arte: per questo sono fiducioso nel lavoro di controllo e verifica che porterà avanti la Magistratura».

Da Anas, committente dell’appalto da 40 milioni di euro, assicurano piena collaborazione agli investigatori e annunciano accertamenti interni al cantiere. «In relazione alle indagini avviate dalle forze dell’ordine sul cantiere per la costruzione del lotto 4.2 della Nuova strada statale 125 Orientale Sarda, Anas fornisce la massima collaborazione e supporto necessario alle autorità inquirenti. Nell’immediato, di concerto con la struttura territoriale Sardegna, Anas ha anche avviato una ricognizione interna per verificare le operazioni di cantiere. Allo stato attuale il cantiere non è soggetto a provvedimento di sequestro e pertanto le lavorazioni procedono regolarmente».

Annunciando l’apertura di un’indagine interna al cantiere perquisito dai carabinieri, Anas si dice pronta a fornire massima collaborazione agli inquirenti. L’apertura dell’inchiesta giudiziaria, coordinata dal pm Gualtiero Battisti e dal procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo, ha suscitato reazioni politiche e sindacali. Sul registro degli indagati sono state iscritte quattro persone, tre delle quali ogliastrine. In Procura ipotizzano che, a vario titolo, siano responsabili dei reati di frode in pubblica fornitura, inquinamento ambientale, opere eseguite su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità da essa e attività di gestione rifiuti non autorizzata.

«Massima collaborazione»

L’assessore

Il consigliere

Per il lotto Tortolì-Bivio di Cea non sembra esserci pace. Nel corso degli anni, il vortice della burocrazia a più riprese ha rallentato lo sviluppo dell’opera. A margine dell’apertura dell’inchiesta è intervenuto anche Salvatore Corrias (48), consigliere regionale Pd, che auspica la conclusione dei lavori. «L’esecuzione dei lavori sulla 125 ha già subito, di recente, troppi rallentamenti, come se il peso della burocrazia non bastasse già di suo. Confidiamo, oggi, che si faccia chiarezza sulla vicenda, ciascuno per propria competenza e, soprattutto, che i lavori possano proseguire quanto prima e con la giusta solerzia. Noi ogliastrini aspettiamo da troppo tempo la conclusione dei lavori su quel tratto e non possiamo più assistere inermi a queste interruzioni.

Il sindacato

«È un momento molto delicato, attendiamo gli sviluppi delle indagini. Abbiamo piena fiducia nell’attività della Procura», è il commento di Michele Muggianu (40), segretario di Cisl Ogliastra. «L’auspicio - sottolinea il leader sindacale - è che ci siano le condizioni per continuare le lavorazioni del cantiere, per l’occupazione delle maestranze impegnate e poi per tutto il nostro territorio che attende da troppo tempo il completamento della strada».

