Blitz nel campo rom, due denunce 

Il fatto che negli insediamenti – attorno ai quali da oltre un mese vengono tutti i giorni appiccati incendi - ci fosse di tutto e di più, era intuibile. Ma dopo il blitz ieri mattina dei carabinieri, concluso con due denunce, il sequestro di un’area e una segnalazione al Comune, si è scoperto che il campo rom comunale era proprio diventato una sorta di ecocentro alternativo, a quello esistente nella zona Pip.

Controlli a tappeto

C’era un’unica gigantesca differenza: nulla era a norma. Gli accumuli erano illegali e molti materiali stoccati all’interno degli insediamenti erano pure pericolosi (idem quelli gettati a quintali nei paraggi e “alimento” per i roghi che da maggio sono diventati un calvario per chi abita, studia o lavora nella vasta area fra via del Minatore, via Castelsardo e via Dalmazia. È anche e soprattutto alla luce di questi incendi a raffica che ieri mattina la Compagnia di Carbonia comandata da Lucia Dilio ha eseguito con il Nucleo cinofili anti esplosivi, la Radiomobile e le stazioni di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Narcao e Teulada, un’imponente attività di controllo nei tre maggiori insediamenti di gruppi rom presenti in città e frazioni. Cioè quello realizzato dal Comune una quindicina di anni fa in via del Minatore, quello “storico” (ha ormai quasi 30 anni) di Sirai e quello recente a Caput Acquas in una palazzina ex Ferrovie dello Stato occupata abusivamente anche da nuclei sardi.

Capo comunale

Paradossalmente la situazione più incresciosa (ma è da tempo sotto gli occhi di tutti) quella nel campo comunale dove i militari hanno posto sotto sequestro un paio di settori. Hanno rinvenuto rifiuti tali, in quantità e tipologia, da far presumere, sottolineano le forze dell’ordine, che alcuni residenti abbiano organizzato una sorta di sito di conferimento di cui, indirettamente, si servono molti cittadini. Trovati una marea di elettrodomestici, condizionatori, pneumatici, materiali ferrosi in tutto o in parte di ogni genere. Gli stessi materiali per lo più presenti anche nei terreni della società ministeriale Ligestra, nei pressi dell’ex pozzo minerario Schisorgiu, da settimane presi di mira dagli incendiari.

Le denunce

Dopo il blitz sono stati denunciati due uomini di origine rom, N.A. di 50 anni e F.A, di 30, zio e nipote. Sono accusati di gestione illecita di rifiuti (alcuni speciali) e di discarica abusiva. Questo per ciò che attiene l’interno dell’insediamento. Per quanto riguarda le zone immediatamente esterne (dove la situazione non è certo migliore) anche al di là della strada, i carabinieri hanno inviato una segnalazione formale al Comune (e a chi di competenza) affinché si proceda ad eseguire immediate bonifiche. Discorso che vale anche per i dintorni dell’insediamento di Sirai e soprattutto per quelli della palazzina FS ormai un calvario pure per gli abitanti di Caput Acquas e Is Perdas: «Quasi ogni notte – rivela Graziano Deriu, residente – vengono accesi fuochi e a seconda del vento respiriamo fumo o chissà cosa: situazione fuori controllo».

