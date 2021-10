Blitz in casa dell’ex compagna 

La vittima lo ha inseguito, chiamando il 112, riuscendo a evitare che potesse sparire nel nulla. C’è stato un nuovo confronto e quando lo ha bloccato, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile. Il 29enne a quel punto ha restituito tutto al legittimo proprietario ma questo non gli ha evitato la denuncia per rapina impropria. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe usato un comportamento violento per portare via oggetti dell’avversario. Non sono mancate anche delle minacce durante le fasi concitate dello scontro fisico.

Il giovane, giovedì sera, è salito in auto presentandosi nella zona dove abita la ex compagna. Si è presentato nella casa della donna, una 37enne oristanese, che ora vive con un altro uomo. Non è chiaro cosa volesse. Probabilmente voleva un chiarimento o forse sperava di riallacciare un rapporto oramai finito. Il 29enne si è però trovato davanti un rivale, un cagliaritano di 46 anni, nuovo compagno della sua ex. Ha chiesto di parlare con la donna che invece non aveva alcuna intenzione di incontrarlo. È così iniziata un’animata discussione. Poi dopo una breve colluttazione, il giovane si è impossessato delle chiavi dell’abitazione e del telefono cellulare dell’uomo: lo ha spintonato, riuscendo a scappare. Un gesto fulmineo che ha colto impreparato il 46enne.

Ha raggiunto l’abitazione della ex compagna, a Is Mirrionis, forse nella speranza di poterle parlare e convincerla magari a tornare insieme. Ma dietro la porta di casa c’era il nuovo compagno della donna che gli ha detto di allontanarsi: setendosi respinto, ha aggredito l’uomo, portandogli via il telefono cellulare e le chiavi dell’appartamento. Il tutto è durato poco. Un 29enne di Marrubiu, subito rintracciato, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia per rapina impropria: è stato bloccato subito dalla vittima dell’aggressione fino all’arrivo dei militari.

La discussione

Le indagini

Il pericolo

Un ulteriore guaio che si aggiunge ad altri precedenti presenti nel passato del giovane. Ma sono in corso ulteriori accertamenti e indagini sul comportamento del 29enne di Marrubiu, nei confronti della ex, anche lei oristanese, per valutare eventuali condotte persecutorie. Per questo gli investigatori ascolteranno la donna per capire se ci siano stati altri episodi simili, analizzando anche le eventuali conversazioni telefoniche o i messaggi inviati.

