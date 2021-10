Blitz di Nieddu all’ospedale 

Da ieri, nel reparto di Ortopedia del San Francesco di Nuoro, non ci sarà nessun medico durante la notte. Senza personale in organico per coprire il turno, l’ospedale ha dovuto chiudere la guardia attiva del reparto, affidandosi solo alla reperibilità. Una bomba, l’ennesima per la sanità nuorese al collasso, che esplode nel giorno in cui, a sorpresa, l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu arriva in città per un blitz in piena regola. Nessuno sapeva della sua visita in ospedale. La decisione era nota solo al suo staff. Per ore, dalla mattina sino al tardo pomeriggio, ha visitato i reparti, soffermandosi con i (pochi) medici e i responsabili di ogni area, toccando di persona le gravi carenze strutturali.

Turni massacranti

L’ultimo allarme in fatto di carenza di operatori sanitari arriva dal reparto di Ortopedia, dove in servizio sono rimasti solo tre medici più il primario. Ora per loro è vietato anche ammalarsi. Infatti, la convenzione scaduta a settembre e rinnovata solo a metà di questa settimana con l’Aou di Sassari ha tenuto lontano anche i medici che arrivavano in prestito dall’azienda universitaria. Impossibile quindi coprire tutti i turni. Così, in attesa che con la nuova convenzione dalla prossima settimana tornino in città dei rinforzi, arriva l’unica decisione possibile: la notte si chiude. Nessuna guardia attiva, che significa nessun ortopedico al San Francesco. Quelli presenti sono costretti a fare turni da 12 ore. E poi a garantire comunque la reperibilità notturna: se c’è un’emergenza bisogna correre da casa. I 16 posti letto rimangono di fatto vuoti, e si saturano invece i reparti di tutte le altre città della Sardegna, dove vengono trasferiti i pazienti nuoresi.

Incontri nei reparti

L’assessore alla Sanità Nieddu ieri è arrivato a sorpresa. All’ospedale San Francesco nessuno sapeva della visita. Non era annunciata. Anzi, tenuta segretissima, per toccare con mano e verificare che realmente non ci sono ulteriori margini organizzativi per la carenza di personale, se non la riduzione dei servizi e in alcuni casi la chiusura. Accompagnato dal capo di Gabinetto, ha visitato Radioterapia, il blocco operatorio, Chirurgia e Ortopedia. Soffermandosi a lungo al Pronto soccorso, in Cardiologia e Neurologia, passando anche nella farmacia dell’ospedale. Quasi sei ore in cui ha incontrato medici, parlando con loro e ascoltando i problemi organizzativi, per poi soffermarsi in Direzione dove ha incontrato i vertici ospedalieri, per prendere ulteriore coscienza della situazione critica, che attende soluzioni.