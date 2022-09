Blitz dell’Asl, chiuse due piscine 

Nel “Giardino Sa Mariga” nessuna contestazione dei criteri igienico sanitari. In questo caso è stata ordinata «la sospensione immediata della balneazione nella piscina fino alla trasmissione della documentazione richiesta e l’obbligo di provvedere a tutte le prescrizioni previste dal Dipartimento prevenzione».

A “Is Scalas”, si legge nell’ordinanza firmata dal commissario Bruno Carcangiu dopo il sopralluogo della Asl, «la piscina non rispetta alcuni criteri igienico sanitari (non meglio specificati) indispensabili per il corretto utilizzo della stessa». E si ordina la «sospensione immediata della balneazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e l’obbligo di provvedere a tutte le prescrizioni previste dal Dipartimento prevenzione».

Inizia a perdersi il conto delle ordinanze di chiusura provvisoria di piscine delle attività di Assemini per «il mancato rispetto di alcuni criteri previsti dalle norme». La prima era stata chiusa ad agosto quella dell’attività “Riu Sa Murta”, che poi è stata messa a norma ed è stata riaperta. Ora se ne aggiungono altre due: la vasca dell’agriturismo “Is Scalas” e quella dell’azienda ricettiva extra alberghiera “Giardino Sa Mariga”. Il numero di piscine chiuse in città in attesa del ripristino delle condizioni richieste dalla Asl ora diventa un caso.

Le ordinanze

I titolari

Dal “Giardino Sa Mariga” fanno sapere solamente di essersi messi in regola e di aver «sistemato le carte richieste. A breve riapriremo la piscina».

La vasca de “Is Scalas” è stata invece chiusa provvisoriamente per il mancato rispetto di alcuni criteri igienico sanitari. «Nel 2019 era stata emanata una nuova norma che ha cambiato i valori da rispettare per le piscine, ma nessuno di noi era mai stato avvertito: da qui il numero infinito di ordinanze, non solo ad Assemini, di chiusura provvisoria delle piscine annesse alle attività», dice Maria Carmela Deidda, titolare de “Is Scalas”. «Nessuno di noi sapeva che durante il Covid le normative erano cambiate e ora dobbiamo adeguarci. Sarebbe stato comunque utile organizzare un corso di aggiornamento rivolto alle attività con piscine in modo da prevenire questi disagi».

Il precedente

Il mese scorso erano stati costretti a chiudere una piccola piscina i titolari di “Riu Sa Murta” ai quali erano stati contestati dati del haccp (sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico) e percentuale cloro.

«Dopo i controlli, la Asl ci aveva comunicato non rispettavamo le norme che erano state modificate ma di cui non eravamo a conoscenza», aveva spiegato Giuseppe Mereu. «Sarebbe sicuramente stato meglio eseguire i controlli a inizio stagione in modo da adeguarci fin da subito alle nuove norme. Intanto abbiamo sistemato la situazione affidando l’incarico a professionisti».

