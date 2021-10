Blitz dei vigili in incognito 

“Street control” fa più effetto dell’italianissimo “controllo stradale”, forse. Gli oristanesi si augurano però che faccia anche effetti pratici e assicuri più ordine e sicurezza in città. Oltre al servizio con telecamere mobili, da alcuni giorni sono in campo anche i vigili urbani in borghese, con l’obiettivo di contrastare episodi di degrado, abbandono dei rifiuti ma anche pizzicare quei proprietari che non raccolgono i bisogni del proprio cane.

La novità

Il piano di gestione 2021-2023 del Comune prevede l’impiego di 19 vigili che dovranno pattugliare il territorio «per la prevenzione e la repressione di episodi legati all’igiene e al decoro urbano». E quindi guerra alle cicche e ai rifiuti vari abbandonati per strada, e a tutti quei comportamenti che vanno contro il decoro della città. Ma anche servizi di prevenzione per atti di vandalismo, imbrattamento di muri e danneggiamenti dell’arredo urbano. «Controllo e applicazione del Codice della strada e delle ordinanze come quella che vieta l’uso delle bici in via Dritta, De Castro e in diverse altre strade del centro. Il servizio è partito in questi giorni e proseguirà in via sperimentale fino al prossimo 31 dicembre.

Street control

La polizia locale sta acquistando un impianto dotato di videocamera a infrarossi e macchina fotografica che sarà poi montato sulle auto di vigili. Il dispositivo permette di scattare due foto in simultanea (una alla targa del veicolo, l'altra all'abitacolo) nel giro di 20 metri. «L’apparecchio – spiega il segretario generale e responsabile del servizio Giovanni Maria Basolu nel piano esecutivo di gestione - permette di rilevare non solo la sosta irregolare, ma anche lo stato della revisione e dell’assicurazione grazie all’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati della Polizia, delle compagnie assicurative e della Motorizzazione». Dal 2022 l’occhio del grande fratello inquadrerà le auto in doppia fila.