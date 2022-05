Blitz dei ladri nella Basilica 

I blitz sono scattati sempre dopo le feste comandate. L’ultima volta i ladri sono entrati in azione nel giorno di Pasquetta e hanno portato via le offerte dalla Basilica della Madonna del Rimedio. Un bottino non esagerato ma è bastato il gesto per scattare l’allarme nel santuario tanto caro agli oristanesi, che già ai primi di gennaio aveva ricevuto visite sgradite. Le indagini sono in corso, la polizia ha già individuato i presunti responsabili ma resta la preoccupazione perché i piccoli furti sembrano in aumento.

I colpi

Le porte della Basilica sono sempre aperte per accogliere i fedeli. Lo sanno bene i ladri che nel giorno di Pasquetta sono entrati indisturbati come normali devoti della Madonna. Peccato che abbiano puntato subito verso i portacandele dove vengono raccolte le offerte: armati di cacciavite, sono riusciti a smontare i mobiletti per prendere il denaro. «Hanno scassinato i porta candele come si vede anche dalle telecamere – ha spiegato monsignor Gianfranco Murru, rettore della Basilica – e hanno portato via le offerte. Non si tratta di grosse cifre ma il problema non riguarda certamente i soldi». Ciò che disturba maggiormente «è il gesto – sottolinea il monsignor Murru – nessun rispetto per un luogo sacro, poi ci sono i danni che vanno riparati». Anche a gennaio si era registrato un furto analogo. «Colpiscono dopo le feste perché probabilmente pensano di trovare maggiori somme di denaro» aggiunge.

Le indagini

In entrambe le occasioni il rettore del santuario ha presentato la denuncia in Questura, immediati gli accertamenti da parte degli uomini della Squadra mobile che, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, sono riusciti a individuare i presunti autori dei furti ma le indagini vanno avanti. Tanto più che negli ultimi tempi sono numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine per colpi nelle chiese, in cimitero e per furti di bici.