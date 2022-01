Blitz dei cafoni in fuoristrada a Piscinas 

Turisti tedeschi, a bordo di fuoristrada, prima hanno attraversato il rio Piscinas, un percorso di 7 chilometri carico di metalli pesanti che colorano l’acqua di rosso, poi, con le ruote sporche del materiale inquinato, si sono divertiti a scorrazzare in lungo e largo sulle dune, alla fine hanno pubblicato sui social la bravata “particolarmente fantastica”. Le immagini, con la targa di una jepp, sono arrivate al Comune di Arbus che, in collaborazione con la Forestale, ha avviato le procedure per identificare e multare i responsabili.

La denuncia

Le foto dell’oltraggio all’ambiente e delle violazioni amministrative, evidenziano il percorso compiuto, dalla sorgente alla foce. Un tragitto che il gruppo descrive come «molto da vedere e chi non ha paura dei graffi e ha voglia di attraversarlo deve seguire la nostra traccia». La firma del testo è la targa: dalla Germania a Piscinas, dove invece di parcheggiare e godersi il mare d’inverno, i turisti hanno consumato l’ennesimo scempio a un’area super protetta a livello europeo, zona speciale di conservazione, tutelata dal Piano paesaggistico della Regione, violando anche l’ordinanza balneare che regola “le attività lungo il litorale in tutti i mesi dell’anno” e impone “il divieto d’accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere”.

Il Comune

«Se da un lato – dice il sindaco Andrea Concas - possiamo essere soddisfatti che, nonostante il Covid-19, questa stagione non sembra aver fine, dall’altra ci amareggia l’inciviltà di chi non si fa scrupolo a ferire le dune. Purtroppo, non sono episodi isolati, si verificano spesso. È dei giorni scorsi la presenza di motociclisti: solchi profondi sulla sabbia ovunque. La Polizia municipale è intervenuta, appena avvisata da un cittadino. Il fatto è che la Costa Verde dista dal paese parecchi chilometri e quando gli agenti arrivano il danno è fatto e gli autori scomparsi». «I cartelli di divieto – aggiunge Concas - sono già tanti lungo i 47 chilometri de litorale. Non possiamo piazzarli ad ogni passo. Anche volendo, le norme lo impediscono. A ottobre la Regione ha finanziato un progetto di quasi 100mila euro per cartelli segnaletici, con l’obbligo di posizionare i manufatti a una distanza di rispetto tale da non compromettere gli apparati radicali della vegetazione e il naturale assetto delle dune». Per il primo cittadino i fuoristrada lungo il rio Piscinas preoccupano: «Sono zone inquinate. L’Istituto superiore della sanità segue con interesse la problematica dei veleni che derivano dalle vecchie miniere. Due anni fa ha imposto il limite di 150 giorni di tintarella. Gli autori dell’ultima violazione lo sanno bene, sperando di farla franca si sono divertiti e poi vantati. Bisogna identificarli il prima possibile».