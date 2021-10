Blitz antidroga, cinque arresti 

Un altro duro colpo al mercato della droga. Cinque arresti e il sequestro di un’ingente quantità di marijuana nelle campagne di Santa Giusta al termine di una maxi operazione della Squadra mobile della Questura di Oristano. Un risultato che arriva a pochi giorni dal blitz in un ovile a Marrubiu, quando era stato arrestato un trentaduenne del Nuorese ed era stata sequestrata cannabis per un valore di mezzo milione di euro. Le indagini sono in corso.

Il blitz

Sull’intera operazione al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte della Questura. Gli investigatori mantengono massima riservatezza ma da alcune indiscrezioni è emerso che gli uomini della Mobile sono intervenuti sabato in un’azienda nella zona di Cirras, tra Santa Giusta e Marrubiu. La polizia ha sorpreso cinque persone (originarie di Nuoro, Orgosolo, Oliena e Ovodda) all’interno della piantagione e subito sono stati bloccati. Altri componenti della banda invece sarebbero riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

Le indagini

Verifiche e controlli a tappeto, le indagini degli uomini della Mobile non si fermano. Sembra comunque che l’operazione di due giorni fa sia legata al maxi blitz della settimana scorsa quando in un ovile di Marrubiu era stato arrestato Antonio Marroccu, 32 anni. L’allevatore era presumibilmente il custode di un quintale e mezzo di sostanza stupefacente, trovata già suddivisa in trenta sacchi pieni di marijuana già “sbocciolata” e ripulita degli scarti (oltre cento chili) e altri quattro sacchi con gli arbusti di cannabis. In quell’occasione non era stata trovata la piantagione e così le indagini sono andate avanti a ritmo serrato per cercare di chiudere il cerchio. Con l’operazione di sabato, la Mobile potrebbe aver incastrato una banda che, vista la grande quantità di droga sequestrata, era ben organizzata e strutturata, specializzata nella coltivazione e nello spaccio di stupefacenti.