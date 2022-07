Blitz all’Eurospin, dipendente nei guai 

Gli agenti del commissariato di Tortolì sono arrivati quando all’ombra del magazzino dell’Eurospin due dipendenti stavano tentando di portare fuori della merce. Per uno di loro, Marco Demurtas, 31 anni, di Tortolì, ma domiciliato a Girasole, è scattato l’arresto in flagranza. Il suo collega è riuscito a fuggire e gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, sono ora sulle sue tracce. L’arresto di Demurtas è stato disposto dal procuratore, Biagio Mazzeo, e al giovane sono stati applicati i domiciliari. Davanti al gip deve rispondere di furto aggravato.

Il fatto

L’operazione degli agenti di polizia, guidati dal dirigente Fabrizio Figliola, si è sviluppata in un lampo. Sulla vicenda, gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma è verosimile che in precedenza, ad aver denunciato ammanchi di merce, sia stata la direzione del supermercato di viale Arbatax. Dopo le 21, con il supermercato chiuso al pubblico, i due stavano organizzando il prelievo della merce che avrebbero dovuto caricare sulle loro auto. Presenze anomale che, a quell’ora, non sono passate inosservate. Ma è in quel momento che sono stati sorpresi dagli agenti, tempestivi nel raccogliere una segnalazione arrivata al 113. Demurtas è stato subito bloccato, mentre il complice si è dato alla fuga ma avrebbe le ore contate.

Le indagini

Il procuratore di Lanusei ha autorizzato il fermo e disposto l’arresto. Demurtas è stato condotto in commissariato e al termine delle formalità di rito accompagnato nella sua abitazione di Girasole. Durante quel lasso di tempo una Volante è rimasta all’esterno dell’Eurospin a custodire la merce pronta per essere trafugata. Probabilmente oggi l’indagato comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida. La Procura gli contesta il reato di furto aggravato.