Blasi e Totti: fine di un grande amore 

La fine di un amore è in due scarne dichiarazioni all’Ansa. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato l’epilogo della loro storia non uniti, ma divisi. Prima lei: «Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Dopo lui: «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita». Per poi aggiungere «Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli».

Le presunte cause

Cala così il sipario su una storia durata 20 anni, diciassette di matrimonio. Ma ormai era chiaro a tutti: l’ex letterina e l’ex capitano della Roma non stavano più insieme da mesi. Lo scoop è nel prossimo numero del settimanale Chi in edicola domani, che ieri ha anticipato su Instagram la prossima copertina. Ci sono le foto di Totti che uscirebbe da casa della sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi dopo una notte d’amore. E allora forse è davvero lei la causa di questa separazione, come per altro Dagospia aveva rivelato già a febbraio, mostrando le foto di lei, quattro file sopra lui, allo stadio. In quell’occasione Totti e la Blasi si erano affrettati a smentire. Lui nelle storie di Instagram,e lei nelle varie trasmissioni. A “Verissimo” dove aveva confidato a Silvia Toffanin che tutto andava bene e che se un momento difficile c’era stato era stato quello dell’addio al calcio del marito. Salvo poi lasciarsi sfuggire, intervistata a Rai2 alle “Belve” da Francesca Fagnani che «il mio matrimonio non sopravviverebbe a un tradimento».

Le nubi

Che sulla coppia aleggiassero nubi nere era chiaro a tutti. Dopo la fine de L’Isola dei Famosi Ilary non era corsa a Sabaudia dal marito, nella casa delle vacanze estive e a quanto pare lui invece era sempre con Noemi, alla finale della Conference League a Tirana, poi a Montecarlo e in Egitto. La favola di Ilary e Francesco era cominciata un giorno quando lui l’aveva vista in tv a “Passaparola”. Era rimasto a bocca aperta aveva raccontato. «Mamma mia quanto è bella». Poi il matrimonio nel 2005, la maglia del derby con la scritta “6 unica” e l’abbraccio il giorno dell’addio al calcio. Sembrava un amore che non sarebbe finito mai, ma invece così non è stato.