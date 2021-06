Black out di 5 ore, pesanti danni  

Mezza borgata di Torregrande senza energia elettrica. Per cinque ore sono rimasti senza corrente decine di abitazioni, esercizi commerciali, bar e chioschi. Tanti hanno lamentato danni e sono stati costretti a buttare nella spazzatura gelati, cibo e altri prodotti deperibili. Senza corrente anche l’Hotel Gran Torre, il tennis club e il condominio dell’ex Hotel del Sole.

Il black out

L’energia elettrica è stata disattivata alle 9 dagli operai della società Telt, per effettuare dei lavori di ammodernamento della cabina elettrica di via Flavio Gioia, per conto di E-Distribuzione. Solo dopo le 14 è stata riattivata la linea. «Un’intera mattina di disagi e di grossi problemi per noi e soprattutto per gli ospiti dell’albergo - commenta seccato Paolo Pradelli gestore dell’Hotel Gran Torre - non siamo stati avvisati e due cartelli affissi nei pali elettrici non sono giustificabili, nessuno li ha visti. Abbiamo riaperto dopo un anno di sacrifici e stiamo lavorando, non possiamo perdere tempo a controllare se e quando l’Enel affigge gli avvisi di interruzione dell’energia elettrica. L’albergo è rimasto senza luce, senza acqua, bar e ristorante praticamente chiusi e tanta merce e cibo andato in malore. Ieri siamo rimasti praticamente inattivi con i gravi disagi che ne derivano. Non abbiamo reso un bel servizio ai turisti», conclude amareggiato. Anche il Tennis Club 70 è rimasto senza energia, bar e docce fuori uso per ore. «Per pochi metri non sono stati interessato dall’interruzione della linea – Antonio Caria ristorante il Lido – ma i chioschi davanti a me non hanno potuto lavorare».

Disservizio

Notevole il disservizio anche per il lido di Eolo e le attività ad esso collegate. «Oltre ad avere avuto una giornata torrida per le temperature che hanno sfiorato i 35 gradi – racconta Eddy Piana, uno dei gestori dello stabilimento balneare – ci siamo trovati senza corrente elettrica nell’ora di punta. Il bar non ha potuto lavorare così come il ristorante, una mattina di lavoro gettata a mare. Non ci lamentiamo per i lavori che sono necessari ma per le comunicazioni da parte dell’Enel che non sono adeguate. Con l’informatizzazione siamo tutti raggiungibili. Purtroppo, abbiamo anche subito danni». Analoghi i disagi dei proprietari delle decine di chioschi del lungomare. «Dalle 9 alle 14 senza energia elettrica – denuncia Gionata Pinna del chiosco Riva Nord -. Ci ho rimesso cibo e gelati».

La nota

Nel pomeriggio è arrivata una nota dell’Enel: «Siamo intervenuti a Torregrande per urgenti lavori di potenziamento anche per soddisfare le richieste di allaccio e assicurare maggiore potenza durante la stagione estiva – scrive l’ufficio stampa di E-Distribuzione – installando nuove apparecchiature che migliorano la qualità del servizio. L’interruzione è stata preceduta dalla affissione di circa un centinaio di avvisi, distribuiti nelle vie della borgata lo scorso 14 giugno. Suggeriamo agli utenti di registrarsi sul portale (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere comunicazioni via sms, email o telegram sulle interruzioni di corrente».

Due cartelli affissi nei pali elettrici non sono giustificabili, nessuno li ha visti

Il bar non ha potuto lavorare così come il ristorante, una mattinata gettata a mare. Non ci lamentiamo per gli interventi che sono necessari ma per le comunicazioni da parte dell’Enel che non sono adeguate