«Bisogna abbattere i cormorani» Rabbia negli stagni 

La disperazione si legge nei loro volti. I pescatori anziché pescare devono tentare in tutti i modi di allontanare i cormorani che come ogni anno, puntuali, hanno già invaso le lagune dell’Oristanese.

Quello di Marceddì è il primo specchio d'acqua dove i volatili si riempiono la pancia di muggini, orate e anguille. Prima di dirigersi verso lo stagno di S’Ena Arrubia, ad Arborea e quello di Santa Giusta. L’ultima laguna che gli uccelli raggiungono è invece quella di Mar'e Pontis, nel territorio di Cabras.

I danni

Dalla Provincia però ancora non è arrivata l'autorizzazione per iniziare gli abbattimenti controllati. Per i compendi questo ritardo si traduce in un danno non indifferente visto che questa specie ogni giorno riesce a mettersi nello stomaco diversi chili di pesci. Quelli che non possono essere quindi venduti nei mercati dell’Isola. Insomma, un vero e proprio allarme.

L’invasione

Dallo stagno di Marceddì si sfoga il presidente del Consorzio pesca, Antonio Loi: «Siamo veramente disperati. Stiamo cercando di allontanare i tantissimi cormorani utilizzando dei razzi che ci costano circa 300 euro al giorno, ma non stiamo risolvendo il problema. I volatili si spostano al momento dello sparo e poi ritornano. Ci prendono in giro, insomma. Per salvare il nostro stagno bisogna iniziare con gli abbattimenti seri».

I pescatori delle lagune dell’Oristanese chiedono di poter sparare come avviene dal 2016 a partire dai primi di ottobre, tutti i giorni tranne il giovedì e la domenica, dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 14 alle 17.30 di sera.

Novellame a rischio

Sempre il presidente del Consorzio Antonio Loi fa presente che è in gioco il futuro di tante famiglie di Terralba e dei paesi limitrofi che vivono grazie al lavoro nello stagno: «I volatili mangiano al giorno chili e chili di novellame, il guadagno del prossimo anno. La Provincia deve accelerare i tempi altrimenti per noi è la fine. Siamo pronti per iniziare gli abbattimenti controllati anche a partire da domani, ci serve solo il via libera. Abbiamo tutta l’attrezzatura. Gli operatori formati sono pronti per mettersi al lavoro».

Il ritardo

Dalla laguna di Santa Giusta alza la voce Marco Pili, il vice presidente del Consorzio che gestisce la laguna per conto della Regione: «Questo silenzio assordante fa paura. Ancora tutto tace nonostante la presenza dei volatili. Da noi il numero dei cormorani aumenta giorno dopo giorno. Bisogna intervenire subito, o sarà tardi. L’intervento dello scorso anno ha avuto successo. Questi uccelli se disturbati appena arrivano si allontanano immediatamente. Ormai si sa. Non intervenire imsignifica perdere quintali e quintali di pesci».

Mar’e Pontis

A Cabras i cormorani ci sono ma il numero non è ancora elevatissimo: «Qua l’invasione inizia a fine novembre e dura fino a marzo – spiega il presidente del Consorzio di Mar’e Pontis Carlo Sanna -. Prima si inizia con gli abbattimenti però meglio è. Anche noi siamo in attesa di avere l’ok per iniziare a sparare, come del resto prevede la legge per tutelare il nostro lavoro».

Nello stagno di Mar’e Pontis ogni anno arrivano quasi 13mila cormorani al giorno. «La speranza – conclude Sanna – è che la Provincia intervenga quanto prima».

