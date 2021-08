Biosfera, il sogno Unesco del Sarcidano 

È stato avviato lo studio di fattibilità per il Sarcidano Barbagia di Seulo che si prepara a candidarsi al Programma MaB (Man and Biosphere) dell’Unesco per la possibile designazione dei suoi territori come Riserva della Biosfera. Laghi, parchi, clima, ambiente, rapporto uomo-natura sono i punti di forza di un progetto che potrebbe colorare il futuro di questa zona.

La comunità montana ha affidato al Club per l’Unesco Isili l’incarico di avviare una ricerca nel territorio e presentare il suo pacchetto ricco di potenzialità e peculiarità. Lo studio di fattibilità dovrà individuare i territori in base ai criteri dell'Unesco e poi suddividere l'area candidata secondo un modello cosiddetto a bersaglio con aree cuore, aree-cuscinetto e di transizione. Poi il passaggio successivo: contattare il Comitato tecnico nazionale del MaB (costituito presso il ministero della Transizione ecologica) e avviato l’iter di candidatura che, secondo le Linee guida nazionali, prevede due anni di lavoro per la realizzazione del dossier di candidatura da inviare all’Unesco.

La posta in gioco

Diventare Biosfera Unesco significa prima di tutto entrare a far parte di una rete mondiali di territori designati allo sviluppo sostenibile (la Sardegna annovera già il Parco Tepilora Rio Posada Montalbo, uno dei 19 italiani).

«Siamo molto soddisfatti dell’avvio dei lavori per la candidatura del Sarcidano e della Barbagia di Seulo al programma MaB», commenta il presidente della Comunità montana Samuele Gaviano: «Sarà un percorso lungo ma ricco di opportunità per la nostra zona. Non ci sarà alcun vincolo nei nostri territori perché non si tratta di un programma di conservazione ambientale. È un progetto internazionale per lo sviluppo sostenibile che valorizza e mette in rete le colonne portanti della nostra economia, agricoltura e allevamento, ma anche i servizi turistici, culturali, sportivi, ambientali». Un ulteriore impulso, dunque, per tutte le attività in linea con il progetto, e un'opportunità per il futuro del territorio.

Coinvolgimento

«Lavoriamo quotidianamente – fa sapere Davide Marras, presidente del Club Unesco di Isili – per migliorare la consapevolezza, nella comunità, del valore delle risorse locali, umane, artistiche, economiche e ambientali, con l’obiettivo di coordinare al meglio il loro utilizzo. Con questo programma il territorio verrà coinvolto totalmente nelle valutazioni e la popolazione, le Istituzioni, le Università, gli enti pubblici e privati, saranno chiamati ad esprimere il loro punto di vista».

Se gli obbiettivi saranno raggiunti, i protagonisti principali diventeranno i Comuni e le scuole ma tutti dovranno sentirsi coinvolti allo stesso modo nel processo di sviluppo sostenibile. «Il programma – ha aggiunto Marras – lascerà alle popolazioni la stessa libertà che vige oggi sulle aree coinvolte così da preservare e salvaguardare il territorio come hanno saputo fare finora».

L’esperto

Giorgio Andrian, ex funzionario Unesco, è un esperto MaB incaricato dal Club: «Quello che conta – spiega – non sarà solo il risultato finale ma anche, e soprattutto, il percorso per raggiungerlo. Lavoreremo con tutte le categorie di portatori di interesse con modalità inclusive e partecipate e questo farà la differenza».

