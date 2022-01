Biologa nuorese muore a Londra 

L’incidente, secondo la prima ricostruzione della polizia dell’Essex, è avvenuto domenica attorno alle 19.45. Francesca a bordo della sua auto, dopo aver salutato il fidanzato scozzese, si era diretta a casa a Colchester perché l'indomani mattina avrebbe dovuto riprendere il suo lavoro con gli animali dello zoo. Un’auto condotta da un uomo le avrebbe tagliato improvvisamente la strada. Forse dopo in primo impatto la biologa ha perso il controllo dell'auto finendo per invadere la corsia opposta proprio quando sopraggiungeva un camion. L’impatto è stato tremendo, e la ragazza ha perso la vita. Il pirata della strada è scappato dopo l’incidente, ma la Polizia inglese dopo brevi ricerche è riuscita ad rintracciarlo. I familiari della ragazza sono stati avvertiti il giorno successivo, il lunedì, e attendono il via libera del Consolato per andare a Londra e riportare a Nuoro la salma della ragazza.

La morte della donna, che non aveva figli, ha prodotto un’ondata di commozione in città, dove Francesca e la sua famiglia sono molto conosciuti. Commozione anche ad Oristano dove il padre, Luigi Mura, medico anestesista ed ex primario facenti funzioni del reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro, dopo la pensione continua ad esercitare nella casa di cura Madonna del Rimedio di Oristano. La madre, Anna Murgia, anche lei medico del lavoro in città, era scomparsa esattamente quattro anni fa dopo una breve malattia. Francesca era la primogenita, di tre figli: insieme a lei, Domenico e Fiorella.

Dopo aver festeggiato il Capodanno con il fidanzato, domenica sera, aveva deciso di rientrare a Colchester, nella contea dell’Essex una cittadina cento chilometri ad est di Londra, dove Francesca Mura, 32 anni, nuorese, viveva e lavorava come biologa nello Zoo locale. Ma la sua vita si è spezzata sulla strada di rientro verso casa, in un tragico incidente che non le ha lasciato scampo. A provocare l’impatto con un camion che proveniva in direzione opposta, un’altra auto che ha tagliato la strada alla sarda e poi è fuggita. L’uomo è stato rintracciato subito dopo l’incidente dalla Polizia inglese, interrogato ed incriminato.

Sgomento in città

La tragedia

Una vita per la natura

Francesca si era laureata all’Università di Cagliari, la sua passione per gli animali e la natura l’aveva portata a continuare gli studi frequentando alcuni master, l’ultimo a Madrid. Da cinque anni si era trasferita a Londra, dove aveva avuto diverse esperienze in alcuni parchi zoologici, l’ultimo a Colchester dove lavorava da due anni come esperta di rettili.

