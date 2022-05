Bio insetticida contro le cavallette 

«Chiediamo una deroga al ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali che consenta di utilizzare, nella lotta alle cavallette, i prodotti a base di piretro naturale che sono già stati testati con efficacia dai nostri soci - dice Ignazio Cirronis, presidente di Copagri Sardegna -. I nostri allevatori hanno utilizzato gli insetticidi bio, in via sperimentale e con l’ausilio dei ricercatori, e hanno ottenuto le risposte sperate. Oltretutto, sono prodotti consentiti in agricoltura biologica ma non hanno un’indicazione specifica per la lotta alle cavallette: per poterli adoperare a tale scopo occorre una deroga ministeriale. Da qui la nostra richiesta, già inoltrata alla Regione e che l’Associazione nazionale dei produttori biologici Copagri ha avanzato al Mipaaf, per ottenere una deroga che ne consenta l’utilizzo».

Corsa contro il tempo

Nelle campagne del centro Sardegna, soprattutto nei territori di Bolotana e Ottana, l’invasione delle cavallette appare incontenibile. E sebbene la task force messa in piedi da Laore, con la collaborazione dell’Università di Sassari e del Centro provinciale antinsetti di Nuoro, abbia intensificato le sue attività nell’ultimo periodo - perlopiù con i trattamenti a base di Deltametrina (un insetticida di sintesi) - l’impressione è che la soluzione del problema sia ancora molto lontana. «La Deltametrina è un insetticida a basso impatto, ma non è consentita sui terreni coltivati col metodo dell’agricoltura biologica», spiega Cirronis. L’allevatore di Bolotana, Raimondo Are, aggiunge: «Gli interventi effettuati da Laore sono stati numerosi ma a macchia di leopardo. Dunque, così è impossibile debellare le cavallette, che infatti sono ricomparse pure in quelle zone già trattate. Servirebbe una disinfestazione a tappeto».

Aziende bio

«Tutte quelle attività con certificazione biologica, come la mia, non sono state ancora trattate - dice l’allevatore Sergio Sulas -. Le locuste sono ovunque». Cirronis conclude: «Serve subito la deroga per i prodotti a base di piretro. In questo modo le aziende biologiche non perderanno le certificazioni e i premi comunitari, e contribuiranno persino a una tutela ambientale del territorio».