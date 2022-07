Bindua, torna l’autovelox 

Ma con la conclusione dei lavori e a seguito di una riunione avvenuta fra gli uffici viabilità dell’Anas e il Comune d’Iglesias, si è deciso di ristabilire l’ordinanza precedente: «Si tratta di un percorso extraurbano, pertanto i 50 chilometri orari imposti dalla cartellonistica e giustificati dallo stato di pericolo della strada, ora non hanno più senso. - spiega Melis - Gli interventi si sono conclusi, il cartello è stato rimosso e il limite di velocità è tornato ad essere quello di 70 chilometri orari. L’autovelox di conseguenza è stato rimesso in funzione»>.

Sono passati diversi mesi da quando, per via dei lavori sul rifacimento del manto stradale alla provinciale 126 effettuati dall’Anas, era apparso un cartello che anticipava il misuratore di velocità, abbassando di 20 chilometri orari il limite oltre il quale sarebbe scattata la sanzione: «In verità l’autovelox è sempre stato operativo. - svela l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Però il sistema sanzionatorio non è mai entrato in funzione».

Rimossa la cartellonistica indicante il divieto di oltrepassare i 50 chilometri orari; l’autovelox in direzione della frazione di Bindua e lungo la strada provinciale 126 è nuovamente in funzione e impostato (dalla giornata dello scorso mercoledì) per sanzionare i veicoli che oltrepassano il limite di velocità di 70 chilometri orari.

Limite di velocità

Ma con la conclusione dei lavori e a seguito di una riunione avvenuta fra gli uffici viabilità dell’Anas e il Comune d’Iglesias, si è deciso di ristabilire l’ordinanza precedente: «Si tratta di un percorso extraurbano, pertanto i 50 chilometri orari imposti dalla cartellonistica e giustificati dallo stato di pericolo della strada, ora non hanno più senso. - spiega Melis - Gli interventi si sono conclusi, il cartello è stato rimosso e il limite di velocità è tornato ad essere quello di 70 chilometri orari. L’autovelox di conseguenza è stato rimesso in funzione»>.

Le segnalazioni

Nei mesi passati non erano mancate le segnalazioni e le rimostranze degli automobilisti contro le nuove disposizioni, colpevoli di rallentare repentinamente un traffico veicolare in aumento per via della stagione primaverile.

«Paradossalmente la diminuzione della velocità ha creato qualche problema. - rivela Francesco Melis - Criticità che non si sono mai verificate con i limiti impostati per una strada a scorrimento veloce. Il dispositivo ha permesso in questi ultimi 10 anni di annullare completamente i sinistri. La sua presenza è un deterrente contro la violazione dei limiti imposti dal codice della strada».Nonostante l’aumento del traffico veicolare, legato ad una maggiore presenza turistica, lo scorrimento lungo la provinciale 126 è nettamente migliorato e ora non ci son più dubbi; oltre i 70 chilometri orari l’autovelox immortalerà i trasgressori al volante.

