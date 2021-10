Binari, la sicurezza mai arrivata 

I passaggi a livello della vergogna, teatro negli anni di diverse tragedie (l’ultima croce è quella di Anna Tocco: la 65enne di Serramanna travolta e uccisa da un treno in transito nel passaggio a livello di via Torino), potevano essere chiusi da oltre dieci anni. Se non fosse che Comune di Serramanna e Rete ferroviaria Italia (la società del gruppo Ferrovie, che ha eseguito i lavori del raddoppio ferroviario della linea Decimomannu-San Gavino Monreale costati decine di milioni di euro), hanno dato vita a un braccio di ferro sulla chiusura dei passaggi a livello: chiesta da Rfi e sempre osteggiata dall’amministrazione civica.

La disputa

Dal Municipio è sempre giunto un no alla presa in carico delle opere collaterali (circonvallazione, cavalcaferrovia, tunnel e sottopassi) che dovevano sostituire i tre passaggi a livello nel passaggio da una parte all’altra della ferrovia, nella connessione tra il centro del paese e i duemila abitanti aldilà della ferrovia. La vicenda che vede contrapposti Rfi e Comune dura da anni. Da quando nel 2012 Rfi ha dichiarato la fine dei lavori chiedendo al Comune di mettere in atto le procedure per la chiusura dei passaggi a livello, che dovevano essere sostituiti dai tre cavalcaferrovia e da un tunnel sotto la stazione. «Si tratta di opere che solo Rfi si ostina a ritenere concluse, eseguite a regola d’arte: per noi non sono sicure», ha sempre sostenuto l’ex primo cittadino di Serramanna Sergio Murgia. Di fronte al no del Comune Rfi era ricorsa al Tar, che aveva rigettato il ricorso. «Da nessuno degli atti si ricava l’esistenza di un obbligo alla presa in carico delle opere da parte del Comune di Serramanna che, nell’accordo stipulato nel 2012, si limitava ad approvare il progetto di Rfi», era il passaggio chiave della sentenza dei giudici del tribunale regionale. «I giudici ci hanno dato ragione e noi ribadiamo quello che abbiamo sempre sostenuto; il tunnel è soggetto ad allagamenti e ha bisogno di pompe, nei sottopassi pedonali e ciclabili servono delle telecamere e il cavalcaferrovia di via Dell’Angelo è senza illuminazione; quando ci saranno le garanzie sulle nostre richieste chiuderemo i passaggi a livello», era stata la reazione del’ex sindaco. Iniziati nel 2004 i lavori del raddoppio ferroviario si erano conclusi, come da progetto, a marzo del 2012. Il progresso in termini di velocità e sicurezza dei treni, però, è tutto da attuare.

Il comitato

A Serramanna sono giorni di attesa per il voto amministrativo di domani e lunedì. L’unico a parlare senza remore del raddoppio ferroviario è Luigi Deidda, 85 anni, ex presidente del comitato Uniamo Serramanna, che si opponeva al progetto. «Al tempo proponemmo un progetto alternativo, con la ferrovia spostata fuori dell’abitato, redatto da ingeneri e pagato con i soldi di una sottoscrizione popolare. Costava meno dell’altro e, forse, proprio questo dava fastidio», dice oggi l’ex presidente Luigi Deidda.