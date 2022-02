Binaghi, il padel e l’attacco al calcio 

«Sono stati mesi scanditi dalla pandemia, dall’ansia di riuscire a organizzare le Finals in Italia, sempre con il Covid sulla testa, ma senza dubbio la finale di Berrettini a Wimbledon, e tutto quello che è successo subito dopo, resterà nei miei ricordi per sempre».

Ambizioni forti. Dettate dai risultati, dai numeri, dagli eventi. L’ingegnere cagliaritano che guida il tennis italiano dal 2001 non smette di pensare a come far meglio, nonostante due giocatori nella top ten mondiale e il mezzo milione di tesserati lì, a pochi centimetri. Angelo Binaghi non si accontenta, coltiva la passione per il confronto – anche ruvido – con chi non va alle sue velocità, non solo di pensiero. Perché non bastano le Atp Finals, la finale di Wimbledon, le passerelle con Mattarella, Draghi e Mancini. No, si può fare meglio. «Io penso che dopo l’ultimo anno in cui abbiamo visto tanto, si possa migliorare: ci può scappare il colpo grosso, uno Slam, un torneo importante, magari Roma, oppure si potrebbero vincere le Finals, o la Coppa Davis».

C’è un momento degli ultimi dodici mesi che lei conserva con più affetto?

Dirige una federazione che vola, anche sotto la pandemia. Qual è la ricetta che suggerisce – o suggerirebbe – ai vertici degli altri sport? Siete passati da 130 mila tesserati nel 2001 ai 485 mila del 2021.

«Siamo una federazione diversa dal mondo dello sport italiano. Noi cerchiamo continuamente l’efficienza del nostro sistema. Facciamo rivoluzioni anche silenziose, pensiamo e mettiamo in pratica iniziative, come la tv, che altri non fanno perché hanno una mentalità differente. Si pensa alla conservazione anziché mettersi in discussione e rinnovarsi».

Leviamoci il dente, subito: Djokovic, l’Australia, il Foro Italico, qual è la sua opinione?

«Bisogna cominciare a capire che la Federtennis non ha alcun potere sulla presenza del giocatore a Roma. C’è la Atp che fa le regole dei tornei, il governo italiano detta le regole in materia di sanità. Vorrei essere differente da tutti quelli che per cercare visibilità personale, strumentalizzano la situazione».

La vicenda Sinner: il cambio di allenatore per il giocatore può creare problemi o sono semplici passaggi in una carriera?

«Certo che in astratto può creare problemi. In questo caso, il trauma potrebbe esserci, perché tra Piatti e Sinner c’era un rapporto non solo fra coach e giocatore, ma da padre e figlio. Però forse questo passaggio può anche essere visto come un segnale di personalità e maturità, perché no? Conosco il nuovo coach, è un tecnico di grande valore. Che Dio ce la mandi buona».

Andiamo alla base: cosa fa la Fit per catturare sempre più ragazzini? Il padel può essere un approccio anche al pianeta della racchetta con le corde?

«In questi giorni vivo una situazione particolare, perché sono rientrato dagli States e a causa del jet lag la notte non dormo. E l’insonnia mi permette finalmente di pensare, di analizzare lo scenario e riprogrammare il futuro della Fit. Sarà un sogno, ma secondo me il tennis e il padel devono puntare a medio termine a diventare lo sport più praticato in Italia. Puntiamo al sorpasso sul calcio, non siamo molto distanti sotto il profilo dei numeri: per questo, è in elaborazione un piano di approccio al mondo della scuola dell’obbligo che mai abbiamo avuto e mai è stato fatto da una federazione. Sì e il padel deve essere un cavallo di Troia per entrare dappertutto, anche nelle Università. L’obiettivo a breve termine è quello di avere un campo di padel o di tennis in ogni comune d’Italia. Siamo sostenuti dalla grande promozione che ci fa la nostra tv, gli Internazionali, le Finals, il World Padel Tour. Il “sistema tennis”, e quindi anche il padel, non si deve fermare mai».

Perché il padel piace così tanto?

«Perché è un gioco divertente, con la palla, ma che rispetto al tennis non devi “imparare”, chiunque gioca e si diverte anche dopo qualche minuto. Ed è un ottimo investimento per i privati perché utilizza una superficie che è un quarto di quella del tennis. Aggiungo, ma non lo scopro io, che è anche ottimo per socializzare».

Il grande tennis femminile azzurro ha ceduto lo scettro del potere agli uomini: i Berrettini, Sinner, Musetti e gli altri sono figli di fenomeni isolati o è la risposta federale allo strapotere femminile?

«Chiarisco il concetto: abbiamo abolito la divisione fra il sistema federale e il privato, siamo un tutt’uno. I nostri tecnici seguono, aiutano e sostengono i giocatori più forti e i loro allenatori. Ci sta studiando tutto il mondo: in questi mesi sono stato intervistato da L’Equipe, Le Figaro, El Pais, il Washington Post e il Guardian, tutti vogliono sapere cosa sta succedendo al tennis in Italia. Semplicemente, siamo una macchina che cerca sempre maggiore efficienza. E non abbiamo sofferto durante la pandemia, rispetto agli sport di contatto, perché a tennis si poteva giocare sempre».

Dietro i grandi nomi, e torniamo da Piatti, ce ne sono di giovanissimi che avanzano. Uno, sardo, è un osservato speciale.

«Non ho ancora visto giocare Lorenzo Carboni, ma so che è bravo, ha vinto il campionato italiano dei 16 anni da quindicenne, ci sono ottimi presupposti perché possa crescere bene».

La situazione in Sardegna: lei è stato ferocemente critico con il movimento isolano.

«E invece per la prima volta sono fiducioso sul futuro del tennis sardo, perché le grandi società hanno ripreso a fare bene, a cominciare dal Tc Cagliari, che in passato ho spesso criticato anche duramente. Oggi c’è una sezione agonistica come ai bei tempi».

Avete riportato la Fed Cup in Sardegna. Premiando una piazza che cresce.

«Il confronto tra Italia-Francia di uno sport così importante significa qualità assoluta, torniamo ad Alghero perché non può essere solo Cagliari ad ospitare gli eventi. Ci sono altre splendide realtà come Alghero che meritano. Cercheremo di battere la Francia e promuoveremo, con il sostegno dell’assessorato al Turismo, la Sardegna su scala internazionale, con le immagini della tv che saranno viste in tutto il mondo».

