Bimbo nasce nel nido chiuso 

Nel nido chiuso è nato un bimbo. Evento straordinario per un territorio dove, da febbraio, i bebè vengono al mondo solo in casi d’emergenza. La mamma del piccolo è arrivata al Nostra Signora della Mercede con le doglie, condizione che ha suggerito allo sparuto numero di medici, in servizio per le sole emergenze, di evitare il trasferimento verso altri punti nascita dell’Isola. Così l’équipe di Luigi Riggi ha seguito nel reparto chiuso l’evoluzione del travaglio. Dopo la nascita e i primi controlli mamma e pargoletto sono stati trasportati a Nuoro per il consueto monitoraggio successivo al parto, servizio non disponibile a Lanusei per mancanza di pediatri.

Il fatto

È successo sabato, un giorno di ordinario silenzio in Ostetricia che, fino allo scorso febbraio, risuonava del pianto dei neonati. Il personale di turno si è adoperato con la consueta professionalità per intervenire con celerità alla luce delle condizioni della donna. «La nostra équipe - ha detto Luigi Ferrai, 50 anni, direttore sanitario dell’ospedale - è intervenuta in urgenza. Quando la donna è arrivata era in procinto di partorire. Nonostante non ci fosse un pediatra abbiamo garantito tutto il necessario per assisterla» . Il bimbo « è in buone condizioni e subito dopo il parto è stato affidato alle cure della Pediatria di Nuoro guidata da Antonio Cualbu al quale cui ci lega una profonda stima», sottolinea Ferrai che mette l’accento sulla collaborazione tra Lanusei e Nuoro definendola «bellissima e produttiva».

Crisi prolungata

È vero che il parto è andato bene, ma è altrettanto vero che la condizione critica del reparto resta, anche perché le soluzioni finora prospettate dalla Regione non hanno sortito gli effetti sperati con buona pace di un territorio periferico come l’Ogliastra. La carenza dei pediatri - conferma Ferrai - crea enormi problemi nella gestione del nascituro: stiamo lavorando per risolvere». Di recente Andrea Marras, direttore generale dell’Asl Ogliastra, ha chiesto alla Regione almeno 6 pediatri per poter riavviare il reparto. Diversamente sarà continua emergenza. A Lanusei dal primo gennaio al 30 giugno nel reparto agonizzante sono nati appena 36 bimbi, a fronte di circa 140 donne che qui si sono sottoposte a tracciato ma che poi hanno partorito altrove.