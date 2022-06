Bimbo muore a sette mesi 

Avrebbe dovuto essere un giorno di festa. Invece il piccolo Marco Zoroddu, appena 7 mesi, dopo aver avuto un malore venerdì mattina, non ce l’ha fatta. A nulla son valsi il massaggio cardiaco della nonna, infermiera per una vita, il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Sassari, le preghiere della comunità di Oniferi. Per un attimo il suo cuore ha ripreso a battere, ma l’encefalogramma piatto non ha lasciato alcuna speranza. Ieri, nel primo pomeriggio, è stata diffusa la notizia della sua morte per infarto intestinale. Lascia i suoi giovani genitori, Massimiliano e Laura Puddu, un fratello e una sorella di 9 e 6 anni. In quelli che a Oniferi avrebbero dovuto essere giorni di festa, tra cerimonie e elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, son calati silenzio e una tristezza ineffabile.

La sindaca

Non trova parole Stefania Piras: «È uno strazio che non dovrebbe vivere nessuno», ha scritto ieri. Il suo ultimo atto come capo del Comune non sarà leggero come un saluto grato, ma pesante come un addio, quello a Marco. «Proclameremo il lutto cittadino per il giorno delle esequie, la cui data è ancora incerta, del nostro piccolo concittadino- ha affermato la sindaca, che sarà in carica fino a quando, domani sarà proclamato il nuovo sindaco del paese -Annullate anche le prime comunioni. È un giorno triste».

Mestizia

Avrebbe colto ogni attimo di gioia, Marco: la comunione di suo fratello, l’aria elettrica delle elezioni, per le quali corre anche la sua mamma. Per lui son giunti messaggi di dolore da ogni dove. Dal Comune di Orani e, soprattutto, da Orotelli, paese dal quale proviene suo nonno. Qualche giorno fa qui è stato intitolato l’asilo a Francesco Pira, bimbo morto in un incidente nel paese un decennio fa. In una tragedia che ha colpito tutti, le due comunità, unite, salutano con sgomento il loro piccolo angelo.